URSS : il reste bloqué un an dans l’espace !

Au cours des années 90, un astronaute s’est retrouvé bloqué dans l’espace pendant près d’un an à cause de la fin de son pays. Ni plus ni moins. Une histoire invraisemblable !

C’est une histoire franchement invraisemblable ! En effet, en 1991 un astronaute soviétique s’est retrouvé bloqué dans l’espace durant pratiquement un an et ce, pour des raisons… Plutôt surprenantes. Et pourtant, Sergei Krikalev n’est pas un débutant, loin de là. En effet, ce dernier a déjà effectué un voyage au sein de la station Mir quelques années avant sa seconde expérience, qui date de mai 1991. Un astronaute plutôt chevronné donc. Pour cette seconde sortie hors de notre atmosphère, celui-ci était accompagné du scientifique soviétique Anatoly Artebarsky et de la scientifique britannique Helen Sharman.

Problème, c’est au cours de ce voyage que l’ex-URSS s’est dissoute. Le Kazakhstan, d’où sont tirées les fusées, s’est donc retrouvé dans une situation remplie d’incertitudes. En conséquence, Sergei a dû rester à la station pendant dix mois… Tout simplement parce qu’il n’avait plus de pays. Une durée double à celle qui était initialement prévue. Outre l’instabilité politique, le Kazakshtan s’est retrouvé à court d’argent et une personne située dans l’espace n’était, à l’époque, pas vraiment perçue comme une priorité.

« L’argument le plus fort était d’ordre économique, car cela leur permet d’économiser des ressources ici. Ils disent que c’est dur pour moi que ce n’est pas bon pour ma santé. Mais maintenant que le pays est en si grande difficulté, la possibilité d’économiser de l’argent doit être la priorité absolue ». expliquait-il à l’époque, à la radio, affirmant toutefois comprendre la situation. Qualifié de “dernier citoyen soviétique”, ce dernier a donc passé 311 jours dans l’espace et est finalement revenu sur Terre, le 25 mars 1992, après 311 jours passés dans l’espace… Avant d’y retourner plusieurs fois, pour finalement prendre une retraite bien méritée, en 2009.