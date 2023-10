Cristiano Ronaldo : condamné à 99 coups de fouet en Iran ?

En Iran, Cristiano Ronaldo pourrait bientôt être condamné à 99 coups de fouet pour « adultère » après qu’il ait embrassé une artiste paralysée sur la joue.

Cristiano Ronaldo, bientôt condamné pour adultère, en Iran ? En effet, la star de football, qui joue rappelons le à Al-Nassr, en Arabie Saoudite, pourrait bientôt être condamnée par un tribunal local à 99 coups de fouet pour avoir embrassé une femme sur la joue. Selon certains médias iraniens, plusieurs avocats auraient effectivement déposé plainte après que le footballeur portugais ait rencontré l’artiste peintre iranienne Fatima Hamimi. Cette rencontre a eu lieu en mois de septembre, à l’occasion de la venue de la star pour un match contre Persepolis, à l’occasion d’un match de groupe de Ligue des champions asiatique.

Pour rappel, Ronaldo est en couple depuis un long moment déjà avec le mannequin espagnol, Georgina Rodriguez. Hamimi, partiellement paralysée, a réalisé une peinture de Ronaldo qu’elle lui a ensuite offerte. En guise de remerciement, Ronaldo l’a alors embrassé sur la joue. Problème ? Selon la loi iranienne, toucher une femme célibataire équivaut à l’adultère et la peine encourue est de 99 coups de fouet. Résultat, selon certaines sources, Cristiano Ronaldo pourrait bien être puni par les forces de l’ordre et la justice locale, à l’occasion de son prochain séjour. Ce n’est pas la première fois que la star de 38 ans fait polémique au Moyen-Orient.

Il y a quelques semaines, alors que son club jouait contre Al Hilal et qu’il a perdu 2 buts à 0, Ronaldo s’est empoigné l’entrejambe. Un geste en public, perçu comme illégal en Arabie saoudite. Après que la vidéo a fait le tour des médias sociaux, l’avocat Nouf bin Ahmed a fait pression pour qu’il soit expulsé. Selon lui, il s’agit là d’un crime de “déshonneur public”. Un geste également qualifié d’immoral et de grossier par le journaliste Ozman Abu Bakr. Rassurez-vous, on imagine très mal Riyad décider du renvoi du footballeur portugais, à l’heure où ce dernier a ouvert la brèche. Des dizaines de très bons joueurs de football ont effectivement rejoint le championnat après que Ronaldo ait décidé de sauter le pas, preuve de son influence, toujours aussi importante.