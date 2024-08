JO de Paris 2024 : ils sont officiellement terminés !

Les JO de Paris 2024 sont officiellement terminés. Mais quand pourrons-nous à nouveau avoir le droit à un tel événement sportif ?

Les Jeux Olympiques de Paris, c’est officiellement terminé. Et on se doit quand même de se le dire : c’était sacrément chouette. Si la cérémonie de clôture s’est avérée un peu sombre et décevante, tout le reste a été une exceptionnelle réussite. 19 jours de compétition, des milliers d’athlètes et une communion assez rare pour être soulignée : voilà comment on pourrait résumer ce qu’il vient de se passer. La mauvaise nouvelle ? On ne devrait pas être en mesure de revivre ça de notre vivant. Du moins, pour les JO d’été, car, pour ce qui est de l’hiver, nous y auront le droit en 2030 !

En ce qui concerne les JO d’été, quasiment tout le monde avait envisagé le pire. Des JO ratés, une honte à l’internationale… Il faut dire que le contexte ne donnait pas envie d’être optimiste. Mais finalement, tout s’est bien déroulé. Tellement bien que les Parisiens qui ont quitté la ville à l’occasion de cette grande messe du sport ont quasiment tous été pris de remords pour revenir sur place afin d’eux aussi, pleinement profiter de la fête, chanter la Marseillaise, se prendre dans les bras, se faire de grands sourires… De quoi se redonner de l’espoir !

Dans 4 ans, ce sera du côté de Los Angeles que ces Jeux Olympiques auront lieu. On imagine avoir un peu de mal à tout suivre à cause du décalage horaire de 9 heures entre LA et notre France. Pour 2032, c’est du côté de Brisbane qu’il faudra se rendre. Pour 2036, la Pologne, la Turquie, mais aussi l’Indonésie et surtout l’Inde sont en course. On imagine mal comment Delhi pourrait passer à côté. Le retour des JO en Europe pourrait ainsi se faire d’ici à 2040, avec une candidature commune à l’Allemagne, l’Espagne, la Hongrie et le Royaume-Uni (déjà). Alors pourquoi ne pas imaginer les JO de retour d’ici à 25 – 35 ans ?