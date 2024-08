Cristiano Ronaldo : tous ses secrets révélés

Cristiano Ronaldo est l’un des plus grands. Mais qu’en est-il de son hygiène de vie ? Que mange-t-il ? Quel est son régime ? On fait le point !

Cristiano Ronaldo est l’un des plus grands footballeurs de l’histoire. Pour certains, il est même LE plus grand, même si les puristes continueront de placer des légendes comme Pelé, Maradona ou Cruyff, toujours au-dessus. Mais après-tout, peu importe. CR7, comme il est surnommé, occupera une place au panthéon des sportifs. Et s’il le doit à son talent, il le doit aussi à son hygiène de vie, tout simplement irréprochable. Âgé de 39 ans, jouant pour le club d’Al Nassr, en ligue saoudienne, Cristiano Ronaldo suit effectivement une routine des plus strictes. Selon lui, un bon entraînement doit être associé à un bon régime alimentaire.

Sans manger correctement, il n’arrivera pas à être au top. Mais alors, qu’ingurgite-t-il, justement ? Récemment interviewé à ce sujet, la star portugaise a expliqué suivre un régime riche en protéines, avec beaucoup de glucides complets, de fruits et de légumes. En outre, il évite les aliments sucrés. Il mange, en outre, jusqu’à six fois par jour. De petits repas, une fois toutes les trois heures environ. Une routine qu’il suit depuis 2009, date à laquelle il a rejoint le Real de Madrid. Le petit-déjeuner du footballeur se compose de jambon, de fromage et de yaourts allégés.

Il veille également à manger beaucoup de fruits ainsi que des toasts à l’avocat. En dehors du petit-déjeuner, Ronaldo mangerait surtout du poisson, en particulier de l’espadon et du bar. Son plat préféré ? Un plat portugais, bien évidemment ! Le Bacalhau à Brás. Celui-ci est notamment composé de morceaux de morue salée, d’oignons, de pommes de terre frites en fines tranches, le tout lié par un œuf. Ajoutez à cela un bon sommeil et donc un peu de sport et vous deviendrez rapidement au moins aussi performant que celui-ci (enfin, c’est tout ce qu’on vous souhaite).