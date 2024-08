JO 2028 : ces nouveaux sports surprenants annoncés

Pour 2028, de nouveaux sports ont été annoncés. Six au total ! On fait le point sur les nouvelles disciplines qui vont débarquer aux JO 2028

Les JO de Paris 2024 à peine terminés (même s’il reste encore les Paralympiques), tous les regards se sont déjà tournés vers Los Angeles, qui accueillera la prochaine édition des Jeux olympiques. Et pour l’occasion, ce sont six nouveaux sports seront au programme de la prochaine olympiade, dont certains dont vous n’avez jamais vu ou entendu. Premièrement, le breakdance fera ses adieux. À peine arrivé en 2024, voilà que le breaking repart déjà.

Le rapport sport – intérêt n’a pas été à la hauteur des attentes, même si certaines personnes, comme la danseuse australienne Raygun, nous aurons bien fait rire. La question de la boxe se pose également. En effet, celle-ci doit encore “sauver sa place”, après des mois de galères, en lien avec des soucis de financement, mais aussi de gouvernant. La date limite de 2025 a été fixée pour que la boxe prouve au Comité international olympique qu’elle a fait le ménage en coulisses.

En ce qui concerne les arrivées, le flag football fera son apparition. C’est un sport qui s’inspire très nettement du football américain, mais au lieu de plaquer qui que ce soit, l’objectif est de retirer les drapeaux de la ceinture des joueurs adverses. Le squash, un sport de raquette inédit aux Jeux olympiques, fera également ses débuts. Sport connu, très physique et très cardio, le squash ne manquera pas de susciter l’engouement… De même que le cricket ! Inde, Pakistan ou encore Grande-Bretagne sont les principales nations pouvoir espérer décrocher l’or.

Enfin, sachant que nous sommes aux JO de Los Angeles, le baseball sera mis à l’honneur, de même que le softball et le lacrosse. Des sports très US, ou forcément, les équipes américaines devraient être particulièrement suivies et performantes. Une vraie fierté, en tous les cas, pour les joueurs de ces équipes, puisque ces sports ont souvent été abandonnés. C’est le cas du cricket, qui fera son grand retour, 128 ans après avoir été abandonné !