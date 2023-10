Angleterre : sa banque lui vire 120.000 euros par erreur

En Angleterre, Urslaan Khan s’est fait plus de 120.000 euros sur le dos d’une banque, sans vraiment le savoir. De l’argent qu’il a pu garder.

C’est une surprise qu’on aimerait tous avoir, au réveil. En effet, en Angleterre, un homme a découvert un beau matin, qu’il venait de recevoir une sacrée somme d’argent, par erreur, de la part de sa banque. En effet, celui-ci a découvert plus de 120.000 euros arrivés sur son compte, comme ça. Cet homme, c’est Urslaan Khan. Originaire de l’est de la ville de Londres, il a ouvert un compte d’épargne auprès de la Gatehouse Bank. Il a ensuite mis en place un ordre permanent de transfert d’environ 200 euros, de ce même compte, vers son compte courant.

Mais… Urslaan a vite oublié l’existence de ce compte et n’a déposé en premier lieu, qu’un livre (un euro) sur ce compte. Mais les virements ont bien eu lieu. Il s’est demandé alors d’où pouvait provenir l’argent versé en sus sur son compte. Il pensait notamment que l’argent devait probablement appartenir à un autre client de la banque et s’est retrouvé sur son compte par erreur. Plus fou encore, cet argent, il pouvait en faire ce qu’il voulait.

Mais au lieu d’en profiter et de tout dépenser, il a préféré évoquer le sujet avec sa banque. « Si j’avais gardé l’argent, j’aurais été coincé à vie. Mais si j’avais gardé l’argent, je ne l’aurais dit à personne ! J’ai pris l’initiative de les mettre au courant. On m’a mise en attente trois fois, et on m’a assuré qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter.” Dès le lendemain, les virements ont toutefois été stoppés, les équipes de la Gatehouse Bank se rendant compte de leur erreur… Mais Urslaan a été invité à garder l’argent qui, selon la banque, lui appartenait désormais. Elle ne pouvait plus le récupérer. En bref, ce monsieur s’est fait plus de 100.000 euros, sans rien faire.