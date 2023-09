Australie : il fake son kidnapping pour tromper sa femme !

Pour pouvoir tromper sa compagne, le plus tranquillement du monde, un homme a organisé un faux kidnapping. Le résultat est assez insolite…

En Australie, un homme a été attrapé… La main dans le sac. En effet, ce dernier a passé la nuit avec une prostituée, après avoir menti à sa compagne. Ce monsieur, c’est Paul Iera. Âgé de 36 ans, Paul est originaire de Wollongong, en Nouvelles-Galles du Sud. Souhaitant aller voir si l’herbe était plus verte ailleurs, ce dernier a prétendu avoir été kidnappé, dans le seul et unique but de faire croire à sa petite amie, qu’il ne la trompait pas. C’est via un SMS qu’il a envoyé à sa compagne, qu’il a fait croire à cette dernière, qu’il était retenu en otage au Moyen-Orient, à cause une moto tout-terrain d’une valeur de 7 000 dollars.

Voici le SMS reçu « [Le partenaire d’Iera] a été enlevé par des hommes du Moyen-Orient : « [Nom du partenaire d’Iera] c’est ‘[nom]’ merci de m’avoir envoyé Paul, maintenant c’est l’heure de la vengeance. Je vais être honnête. OK, nous allons le garder avec nous jusqu’au matin quand, il nous donnera sa moto, nous ne toucherons pas à lui, vous avez ma parole.” Malheureusement pour Iera, sa compagne a appelé les forces de l’ordre, qui a décidé de vite réagir.

C’est vers 10h30, le lendemain de son message, que la police a découvert Iera dans sa propre camionnette. L’homme de 36 ans a d’abord déclaré avoir été kidnappé… Mais vous vous en doutez, cette version a été rapidement mise à mal. Pire encore, les forces de l’ordre ont découvert des images de vidéosurveillance montrant Iera en compagnie d’une travailleuse du sexe. 200 heures d’enquête ont été nécessaires pour débunker ce canular et Iera a été condamné à près de 10.000 euros d’amende et à 350 heures de travaux d’intérêt général. Une histoire franchement insolite, même si on ne peut s’empêcher d’avoir une petite pensée pour la pauvre jeune femme, compagne de Paul !