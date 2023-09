On ne serait adulte, qu’à l’âge de 30 ans !

Selon une récente étude, on ne deviendrait véritablement adulte, qu’à l’âge de 30 ans… Et pas avant, loin de là même. Une nouvelle surprenante ?

Devient-on vraiment adulte à 18 ans ? La réponse est… Non ! En effet, selon de récentes études, on ne devient adulte qu’à partir de la trentaine. Selon les neuroscientifiques, même si l’on a 18 ans, on n’est pas encore un adulte à part entière, car le cerveau subit encore d’importants changements. C’est en tout cas ce qu’a affirmé le professeur Peter Jones, de l’université de Cambridge. Pour la BBC, ce dernier a expliqué que le passage de l’enfance à l’âge adulte est beaucoup plus « nuancé » qu’on ne le pense.

« Ce que nous disons vraiment, c’est qu’il est de plus en plus absurde de vouloir définir le moment où l’on passe de l’enfance à l’âge adulte… Il s’agit d’une transition beaucoup plus nuancée qui s’étale sur trois décennies« . Afin d’alimenter leurs recherches, les scientifiques ont étudié l’IRM de 297 individus, âgés de 14 à 24 ans. Le résultat est sans appel, le cerveau a continué de se former largement après la barre des 18 ans franchie. Cela signifie qu’entre 18 et 30 ans environ, le comportement est affecté et que les troubles mentaux sont plus susceptibles de se développer.

Toujours à ses yeux, il ne faut pas vraiment considérer les adolescents comme des adultes, si ce n’est du point de vue “pratique”. En effet, cela fonctionne bien pour des raisons purement sociétales. Du point de vue chimique, on en est encore loin… Quand bien même il faut légèrement nuancer la chose. « Je pense que le système s’adapte à ce qui se cache à la vue de tous, à savoir que les gens n’aiment pas l’idée qu’une chenille se transforme en papillon. Il n’y a pas une enfance et un âge adulte. Les gens sont sur un chemin, ils sont sur une trajectoire ».