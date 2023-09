Loch Ness : Nessie, enfin découvert ?

En Écosse, le monstre du Loch Ness aurait-il été enfin découvert ? Pour Richard Mavor, la réponse est un grand oui.

Le mystère du Loch Ness, enfin résolu ? En effet, le drone d’un campeur a repéré une forme étrange se déplaçant dans l’eau, qui pourrait être le monstre mythique du Loch Ness, ce lac écossais, qui a tant fait parler. Pour rappel, ce monstre, on l’appelle aussi Nessie ! Et bon nombre d’individus parcourent ces eaux, dans l’espoir de lui tomber dessus… Une créature mythique, qui a énormément fait parler au cours de ces dernières années. Malheureusement, depuis les premières suspicions, personne n’a vraiment été en mesure de lui tomber dessus. Et pourtant ! Bon nombre de personnes ont consacré toute une partie de leur vie à tenter de le trouver.

Mais de temps à autre, un nouvel indice, de nouvelles informations sont annoncées et partagées, entretenant l’espoir de réellement trouver Nessie ! Il y a quelques années, un campeur sauvage, Richard Mavor, a repéré quelque chose sur ses images de drone. Cet homme de 54 ans a mis en ligne sur sa chaîne YouTube une vidéo dans laquelle il a surpris une mystérieuse silhouette nageant sur les rives du loch. « J’ai dû rembobiner la vidéo plusieurs fois et je l’ai regardée plusieurs fois depuis. Je ne sais pas ce que c’est, mais cela a certainement la même forme que les précédentes observations de Nessie. Plus je regarde les images, plus je me dis « Bon sang ! Il n’y avait vraiment rien dans la zone qui pouvait l’être » a-t-il notamment expliqué.

À cette occasion, Richard participait au Great Glen Canoe Challenge pour l’Alzheimer’s Society. Se questionnant, il tente ainsi d’éliminer les possibles explications, mais rien de concret ne sort. Il n’y avait pas de bois flottant, ni personne dans ces eaux. Un mystère qui risque donc de rester entier. Pourtant, Nessie devrait être assez rapidement vue et reconnue ! La créature est souvent décrite comme étant de grande taille, à long cou, avec une ou plusieurs bosses dépassant de l’eau. Ça ne passe pas inaperçu… Malheureusement, depuis le début des années 1930, nous n’en sommes qu’à de simples rumeurs !