République tchèque : son père paie pour qu’il devienne pro

En République tchèque, un homme a payé très cher pour voir son fils devenir joueur de football. Et vous, seriez-vous prêt à dépenser autant ?

Vous rêviez de devenir footballeur professionnel ? En République tchèque, c’est possible… À condition toutefois de payer. C’est en tout cas, ce qui est arrivé à Martin Podhasjsky. Ce jeune homme de 22 ans a été recruté par un club de 3eme division, le FK Usti Nad Labem, après que son père ait payé près de 18.000 euros au club pour le faire signer ! Problème, le jeune homme n’a jamais joué au football de sa vie, si ce n’est sur FIFA ! Mais qu’à cela ne tienne.

Le jeune homme, qui est étudiant en droit et qui travaille également pour la société immobilière Viagem devrait jouer les 10 dernières minutes de chaque match en tant que capitaine de l’équipe de troisième division. Une situation drôle et un peu triste à la fois. En effet, le FK Usti nad Labem compte actuellement 13 points au classement et occupe la sixième place de son championnat, pouvant même rêver à l’accession au second rang. L’arrivée de Podhasjky pourrait-elle tout changer ?

Quoi qu’il en soit, le joueur de 22 ans est prêt à s’entraîner directement et a même été officiellement enregistré auprès de l’Association de football de la République tchèque. Le président du club, lui, a affirmé être plutôt emballé : « Il n’a jamais joué au football. D’après ce que je sais, il n’a fait que jouer à la FIFA. Mais on ne voit pas tous les jours 500 000 couronnes tchèques tomber par terre. Si quelqu’un me donne ce genre d’argent, je laisserai n’importe qui jouer. Nous sommes en train d’adapter le contrat avec Martin, et les supporters le verront dès notre premier match à domicile, alors qu’il n’était jusqu’à présent que sur le banc des remplaçants. »

Un transfert un peu étrange pour beaucoup de monde. Sur les réseaux sociaux, certaines personnes se sont dites prêtes à faire de même… Même les cinquantenaires qui viennent de se refaire faire la hanche ! D’autres ont fustigé l’aspect financier. En effet, certains grands noms, dont le président de la Commission européenne, estiment qu’il s’agit là d’un véritable pied de nez à toutes les personnes qui ont passé toute leur vie à s’entraîner sans jamais vraiment être en mesure de percer. Nous, ça nous a bien fait rire et on est pressé de voir les premières minutes de Martin !