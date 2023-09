Foot: il sort une carte UNO « Reverse » à l’arbitre !

En Angleterre, un joueur de football a sorti une carte UNO « Reverse » à l’arbitre après avoir pris un carton jaune. Une scène surréaliste !

Dans le monde du sport, une personne est au-dessus des joueurs. Il s’agit de l’arbitre ! En effet, dès lors que vous pratiquez, vous êtes à sa merci. Résultat, si vous n’agissez pas bien, si vous lui donnez du fil à retordre, etc… Vous pouvez être sûr de vous retrouver avec une pénalité, un carton jaune, voire un carton rouge, ce qui vous expulserait définitivement du terrain. Mais récemment, un arbitre a eu une drôle de surprise. Alors qu’il officiait à l’occasion d’un match de bienfaisance, l’ancien arbitre de Premier League, Mark Clattenburg, a lui-même reçu un carton.

Ce match opposait deux équipes, le Sidemen FC, une équipe créée par le groupe YouTube Sidemen pour ses matchs de football à but caritatif. Celle-ci est composée de grandes stars de l’internet comme KSI, Miniminter, Zerkaa, TBJZL, Behzinga et Vikkstar123. Ils ont été rejoints par MrBeast, Wrotoshaw, angryginge13 et Randolph pour ce match caritatif. L’équipe a affronté les YouTube All-Stars, composés de JiDion, IShowSpeed, Jacksepticeye, Kai Cenat, Max Fosh et d’autres. Un match qui a eu lieu à Londres et qui a rassemblé des milliers de personnes.

C’est à la 77e minute que le moment tant attendu s’est déroulé, avec le carton jaune reçu par Fosh. Ce dernier s’est rendu coupable d’une faute sur Simon Minter. Alors que la plupart des joueurs se contenteraient de recevoir un carton jaune et de rester prudents pour le reste du match, Max a décidé de faire quelque chose d’un peu différent. En effet, ce dernier a sorti une carte UNO “Reverse”, signifiant à l’arbitre qu’il venait lui-même de recevoir son jaune. « Max Fosh vient d’infliger un carton jaune à Mark Clattenburg et ça a marché, qu’est-ce que je suis en train de regarder ? » a lancé un internaute visiblement encore sous le choc. Une vidéo qui a été vue des millions de fois depuis.