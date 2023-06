Sur les réseaux sociaux, Neymar a avoué avoir trompé sa compagne et s’est publiquement excusé. Problème ? Absolument personne n’était au courant. Ça a donc un peu de mal à passer.

Sur les réseaux sociaux, Neymar s’est publiquement exprimé afin de présenter ses excuses à sa petite amie… Après qu’il l’ait trompé alors que celle-ci est enceinte. Problème ? Personne n’était au courant. Une sortie qui intervient après qu’une femme ait affirmé sur les réseaux sociaux que la star du PSG (Paris Saint-Germain) avoir été invitée par le footballeur à venir visiter son logement, à la veille de la Saint-Valentin brésilienne. Pour rappel, Neymar, 31 ans, et l’influenceuse Bruna Biancardi, 28 ans, sortent ensemble depuis 2021. Ce dernier espère que l’amour entre les deux prendra le pas sur tout le reste.

Si leur relation est restée secrète, les deux ont officiellement annoncé être en couple en janvier 2022. En avril 2023, ils annoncent ensuite attendre leur premier enfant. Mais resteront-ils ensemble ? L’influenceuse Fernanda Campos a affirmé dimanche (18 juin) qu’elle était avec Neymar la veille de la Saint-Valentin, célébrée au Brésil le 12 juin. Selon ses dires, elle aurait passé environ 1h chez la star brésilienne, avant de rentrer chez elle. Une annonce effectuée sur Instagram. Son poste sera ensuite effacé, après avoir reçu d’innombrables critiques.

« Je vis un enfer. Je suis jugée et attaquée de toutes parts. Je vous demande de ne pas me juger pour ce que j’ai fait et ce que je dois faire maintenant » a-t-elle lancé. De son côté, le Ney a publié un message d’excuse sur les réseaux sociaux, publiant une photo de lui et sa compagne. Un post dans lequel il présente ses excuses. « J’ai vu à quel point tu as été exposé, à quel point tu as souffert de tout cela et à quel point tu veux être à mes côtés. Et je me tiens à tes côtés. J’ai eu tort avec vous tous. Je risque de dire que je me suis trompé tous les jours, sur le terrain et en dehors. Je suis le seul à résoudre mes erreurs dans ma vie personnelle, à la maison, dans mon intimité avec ma famille et mes amis… ».