Apple a effectué ce 12 septembre, sa keynote de rentrée. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur l’iPhone 15 (prix et fonctionnalités) !

C’était très attendu, c’est désormais chose faite, Apple a effectué sa keynote 2023 et donc, dévoilé ses prochains modèles d’iPhone ! Tim Cook, le grand patron d’Apple, est ainsi monté sur scène pour présenter tout ce qu’il fallait savoir sur iPhone 15, pendant que les nouveaux modèles du smartphone de la marque à la pomme ont officiellement été dévoilés. Au programme ? Une nouvelle série de fonctionnalités, notamment un écran plus grand et plus résistant. C’est le top si vous êtes du genre maladroit, que votre iPhone a tendance à tomber et que vous vous baladez toujours avec un écran abîmé.

Mais ce n’est pas tout ! L’application photo est désormais capable de détecter automatiquement la présence d’une personne sur la photo que vous essayez de prendre et de passer en mode portrait. Autre point hyper intéressant, les utilisateurs pourront filtrer les bruits de fond et faire en sorte que le microphone se concentre sur ce que vous dites. Pas mal, hein ? Mais la plus grosse feature de cette keynote, c’est l’annonce d’un chargeur USB-C. Enfin ! Les rumeurs qui laissaient entendre qu’Apple chamboulerait son historique, en passant du Lightning au USB-C… Et c’est chose faite. Une manière pour la marque de Palo Alto, de se mettre en adéquation avec la loi européenne.

Quid des tarifs ? Les prix de l’iPhone débuteront à 799 $ et ceux de l’iPhone 15 Plus à 899 $, soit le même prix que l’année dernière aux États-Unis. L’iPhone 15 Pro, quant à lui, coûtera 999 dollars et l’iPhone 15 Pro Max 1 199 dollars. La gamme 2023 d’iPhones d’Apple sera mise en vente le 22 septembre. En bref, au niveau des tarifs, les prix sont assez similaires à l’an dernier et heureusement, les gammes commençant à devenir véritablement onéreuses. À l’heure d’une grande crise économique mondiale, le monde aura donc les yeux scrutés sur les performances de ce nouveau smartphone !