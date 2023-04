Le nouveau classement des personnes les plus riches au monde

Découvrez le nouveau classement 2023 des personnes les plus riches au monde. Deux Français se trouvent en tête des deux catégories (hommes et femmes). Des chiffres qui donnent le vertige !

Le classement des personnes les plus riches au monde vient de tomber et, surprise, un Français et une Française trustent les premières places de leur catégorie respective. Chez les hommes, c’est Bernard Arnault qui est le plus riche au monde. gé de 74 ans, ce dernier peut compter sur un petit pactole de 211 milliards de dollars. Il est passé, en un an, de la troisième place à la première, dépassant ainsi les deux stars que sont Jeff Bezos, l’ancien patron d’Amazon, et Elon Musk, le patron de Tesla, Twitter ou encore Space X.

D’ailleurs, ces deux hommes se trouvent en second et en troisième position, avec 180 milliards pour Musk et 114 pour Bezos. Dans la suite de ce classement, on retrouve Warren Buffet en cinquième position, avec 106 milliards, Bill Gates en sixième, avec 1054 milliards et… Françoise Bettancourt Meyers en 11ᵉ position des personnes les plus riches au monde (hommes et femmes confondus). En bref, l’Hexagone est très bien représenté dans ce classement mondial.

La française, héritière de L’Oréal, est même la première femme, la plus riche au monde. Celle-ci a le portefeuille bien rempli, puisqu’elle compterait, en tout et pour tout, 80,5 milliards de dollars. Un montant, lui aussi en hausse, qui fait d’elle une femme surpuissante. Derrière elle, chez les femmes, on retrouve Julia Koch ainsi qu’Alice Walton qui ont respectivement 59 et 56,7 milliards de dollars.

Quid du top 5 France ? Les deux premières places, elles, sont déjà connues. En effet, Arnault et Bettantourt sont top 1 et 2. Suivent ensuite François Pinault (40.10 milliards), Alain et Gérard Wertheimer (31.6 milliards – Chanel) et Emmanuel Besnier (22 milliards – Lactalis). Des chiffres vertigineux, qui ne manqueront pas de faire réagir, notamment à l’heure ou beaucoup de personnes galèrent à cause de la hausse des prix !