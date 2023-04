Cette IA fait (vraiment) flipper !

Une intelligence artificielle peut scanner tout le web et retrouver l’ensemble de vos photos. Attention, ça fait plutôt peur. Mieux vaut que l’utilisation en soit faite à bon escient !

Un site assez dérangeant. En effet, on sait que l’intelligence artificielle est assez passionnante et suppose pas mal de nouvelles opportunités. On peut citer ChatGPT qui, par exemple, s’est rapidement imposé comme l’un des outils les plus utilisés au monde, permettant de répondre à bon nombre de nos questions. Naturellement, nous n’en sommes qu’aux débuts et beaucoup de choses peuvent ainsi évoluer. Mais comme souvent avec le progrès, si certaines choses sont plutôt positives, d’autres laissent quelque peu à désirer. L’une d’entre elles est la capacité de l’IA à identifier et à trouver toutes les photos de vous qui sont en ligne.

On sait que sur internet, pas mal d’images circulent et qu’il peut être difficile de toutes les bloquer. Si vous avez des réseaux sociaux, un site internet et bien d’autres choses, cela ne vous dérange peut-être pas. Mais pour d’autres, la situation est bien différente. Car oui, le respect de la vie privée et le fait d’empêcher sa présence en ligne est un réel besoin. Vous vous sentez concerné ? Le site PimEyes est spécifiquement dédié à cela. En effet, cette IA parcours le web et trouve toutes les images sur lesquelles vous pouvez apparaître.

Le site a même été surnommé « le site d’IA le plus dérangeant d’Internet ». Le principe est le suivant : vous donnez au site une photo de vous et il l’utilise pour rassembler toutes les photos de vous qui sont censées être disponibles sur l’internet. La raison qui fait que tout cela dérange ? Le harcèlement en ligne. En effet, les internautes les plus mal intentionnés peuvent très bien se connecter et utiliser une image pour en rechercher… Beaucoup d’autres. Beaucoup en revanche sont plutôt satisfaits car il est désormais possible de rechercher ses photos en ligne, publiées sans son consentement. Et vous, qu’en pensez-vous ?