Viande : des antivols sur les steak hachés !

En France, face à la hausse des vols à l’étalage, les supermarchés ont décidé de réagir en plaçant des antivols sur… Les viandes proposées à la vente. Surréaliste !

C’est le genre de scène qu’on aurait jamais pensé voir. En effet, sur les réseaux sociaux et dans la presse, on a récemment pu témoigner d’un grand nombre d’images via lesquelles on a pu voir que des magasins types super ou hypermarchés ont tout simplement décidé de placer des antivols sur certains types de denrées alimentaires, comme la viande. Interrogé sur RMC, Thierry Cotillard, président du groupe “Les Mousquetaires” a confirmé l’information. « On antivole la viande, on antivole le poisson frais emballé. Ça, c’est nouveau, on ne le faisait pas il y a deux, trois ans ».

La ou les raisons sont très simples. En effet, en 2022, le nombre de vols à l’étalage a explosé, avec une hausse enregistrée, de 14%. Un chiffre qui correspond quasiment à la hausse des prix observés sur un an, à 13.3%. « Il y a toujours eu des vols, mais pas dans cette proportion », reconnaît toutefois Thierry Cotillard, preuve que ce phénomène n’est pas tout nouveau. Mais qui sont ces gens qui volent ?

Il s’agit des familles les moins aisées. Un couple avec un enfant de 6 mois, qui vit avec 1.000 euros, par exemple. Que se passe-t-il alors, si les gens se font avoir ? La loi prévoit qu’un individu est passible de 3 ans de prison et 45.000 euros d’amende. Pour autant, de plus en plus, les cas se règlent à l’amiable. En effet, tout le monde réalise que ces actes sont surtout désormais liés au désespoir. Pour autant, toutes les enseignes ne sont pas encore touchées. Du côté de Leclerc, par exemple, on vit plutôt bien la chose. « Il y a toujours eu des actes d’incivilité. Mais ça ne remonte pas comme un sujet. C’est marginal dans la société française ». Des images qui, en tout cas, ont suscité un véritable buzz sur les réseaux sociaux.