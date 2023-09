USA : mariés, ils découvrent être… Cousins

Aux USA, un couple a fait une vidéo TikTok dans laquelle les deux viennent d’avouer être cousin. Problème, ils sont déjà mariés depuis 3 ans !

Les histoires d’amour peuvent, parfois, être rocambolesques ! En effet, au bout de quelques mois, vous pouvez apprendre quelque chose sur votre conjoint ou conjointe que vous auriez naturellement préféré ignorer. Peut-être est-ce un ancien cambrioleur, peut-être aime-t-elle l’ananas sur la pizza et bien d’autres choses encore… De quoi vous donner la nausée. Mais, face à ce que ce couple d’Américains à découvert, votre histoire est forcément beaucoup moins désagréable. Mariés depuis 3 ans, Nick et Tylee ont effectivement découvert… Qu’ils étaient cousins. Le couple l’a révélé sur TikTok, à l’occasion d’une vidéo qui, à date, a fait plus de 6 millions de vues.

Avec la musique ‘Sweet Home Alabama’ au second plan pendant qu’ils s’embrassent, le couple originaire de l’Utah, a légendé la vidéo : « J’aimerais plaisanter ». Une vidéo qui, forcément, a suscité l’interrogation. Si certains sont étonnés, d’autres sont beaucoup moins surpris, ajoutant (sur le ton de l’humour… Ou pas), « Mon mari et moi sommes des cousins au dixième degré. Presque toutes les personnes que je connais dans l’Utah sont mes cousins d’une manière ou d’une autre. » D’autres personnes ont avoué que la même chose leur était arrivé… « La même chose nous est arrivée. Mariés depuis trois ans, avec un enfant, nous avons découvert que nous étions des cousins au cinquième degré« .

Dans la même lignée, Nick et Tylee ont dévoilé pas mal de fun facts sur leur mariage. Le premier ? Beaucoup de gens affirment qu’ils se ressemblent. Plus bizarre encore, le couple partage la même date d’anniversaire. Mais comment les deux ont-ils découvert qu’ils étaient cousins ? Pour le moment, nous ne le savons pas, mais il est possible qu’à l’avenir les deux se décident à nous en révéler davantage. Rassurez-vous toutefois, les deux ne sont pas cousins « au premier degré ». Ils sont assez éloignés, du moins, suffisamment pour pouvoir rester ensemble.