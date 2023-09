Noël : Mariah Carey, déjà en tête des tcharts !

Alors que Noël est déjà dans quatre mois, la fameuse chanson « All I Want For Christmas Is You » de Mariah Carey est déjà en train de monter dans les tcharts.

Noël est encore loin, très loin. Mais la rentrée de septembre semble déjà donner des idées à certaines personnes. En effet, alors que les fêtes de fin d‘année doivent débuter d’ici environ 110 jours, le titre emblématique de Mariah Carey, « All I Want For Christmas Is You » est revenu dans les charts. C’est aux Philippines que la chanson a déjà été écoutée 300.000 fois depuis le 1er septembre dernier, soit 75% de plus que l’année dernière. Sur les réseaux sociaux, la chanteuse elle-même a été choquée d’entendre que les gens écoutaient déjà sa chanson si tôt dans l’année : « Pas encore !!!! Mais je l’autoriserai pour mes agneaux philippins ! Ce n’est pas moi qui fais les règles !« .

En fait, tout cela s’explique assez simplement. En effet, aux Philippines, les fêtes de fin d’année débutent dès septembre. On peut même entendre la musique de Noël, être jouée dès le mois d’août en prévision. Mais pourquoi ? Et bien on ne sait pas. Interrogé, le représentant de Robert Blancaflor Group, une société de conception d’événements basée à Manille, a déclaré à la chaîne américaine CNBC : « Noël est la saison la plus longuement célébrée aux Philippines et notre pays est celui qui la célèbre le plus longtemps dans le monde.«

Mais ce qui est encore plus dingue, c’est que ces célébrations durent longtemps, très longtemps. Elles durent jusqu’au début du mois de janvier, rien que ça ! Dans un article publié sur Vice, Romano Santos explique ce que c’est que d’endurer la période de Noël pendant quatre mois. « Comme tout adulte raisonnable, je ne veux pas qu’on me rappelle mes responsabilités avant le moment où je dois les assumer. S’il s’agit d’un problème de décembre, je vous prie de ne pas ennuyer mon mois de septembre à ce sujet ». Beaucoup de personnes semblent ainsi avoir de plus en plus de mal à assumer 4 mois de festivités… Surtout avec la musique de Mariah Carey dans les oreilles, 50 fois par jour !