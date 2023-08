Le Loup de Wall Street : l’ex-femme de Belfort confirme !

Nadina Macaluso, l’ex-femme de Jordan Belfort, est revenue sur certaines scènes du film, qu’elle affirme être vraie. On vous explique tout !

On le sait, le Loup de Wall Street est un film complètement fou, qui raconte la vie d’un homme : Jordan Belfort. Sorti en 2013, plébiscité par la critique, mettant en scène quelques-uns des plus grands acteurs de ce monde (Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Matthew McConaughey, Margot Robbie), ce film a déferlé comme un raz de marée. Durant près de trois heures, ce film est rempli de scènes mémorables – vente de stylos, lancer de nains et taquineries de Margot Robbie sont autant d’exemples qui nous viennent en tête. Mais comme souvent avec Hollywood, certaines scènes sont jugées comme étant impossibles, car trop scénarisées.

Dans notre cas, la plupart se sont vraiment déroulées. Nadine Macaluso, l’ex-femme de Belfort, a toutefois confirmé qu’une scène assez malaisante s’était bel et bien déroulée sous ses yeux. La façon dont elle est présentée dans le film, lors d’une “soirée – après-midi”, est tout à fait vraie. Dans une vidéo partagée sur TikTok, elle s’explique « Vous m’avez demandé comment j’avais rencontré Jordan, le Loup de Wall Street ». Eh bien, c’est en fait assez similaire au film. J’avais, je crois, 22 ans et le mannequinat et mon petit ami de l’époque m’ont dit : « Tu veux aller à cette fête à Westhampton dans cette maison sur la plage ? » et j’ai répondu : « Bien sûr« .

« Nous nous sommes arrêtés, et je me souviens d’être entrée dans la maison, où il y avait tous ces gens qui agissaient bizarrement. J’étais loin de me douter qu’ils étaient tous en Quaalud, je n’en avais aucune idée« . Sur place, elle rencontre un groupe d’individus, surtout des hommes qui, tous, sont avec leurs femmes. Cela ne les empêche pas de faire des commentaires déplacés. La scène ou Hill “s’expose” à elle ? Quand bien même, le personnage n’ai pas vraiment existé, car rajouté dans l’intrigue, cela s’est vraiment déroulé dans la vraie vie. « J’ai 22 ans. J’ai dit à mon petit ami de l’époque : ‘Il faut qu’on quitte cette fête’, et on est partis tout de suite ».