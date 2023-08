Fyre Festival 2 : des billets sold out malgré la fraude

Découvrez tout ce qu’il faut savoir du Fyre Festival 2 car, oui… Après une première édition annulée pour cause de fraude, le festival revient !

La Pop Culture se souviendra tout le temps du Fyre Festival. En effet, ce dernier a été l’un des plus grands dramas de ces dernières années… Mais les gens sont, semble-t-il, prêts à lui laisser une seconde chance. En effet, Billy McFarland a confirmé cette semaine qu’il allait revenir sur le devant de la scène avec un tout nouveau projet : le Fyre Festival 2 ! Pourtant condamné, McFarland pourrait bien réussir à retourner toute l’opinion et réussir un comeback franchement inattendu. Mais comme à son habitude, on ne sait pas grand-chose à l’heure actuelle du projet. En effet, ce dernier n’a absolument rien dévoilé. On sait seulement que cet événement se déroulera dans les Caraïbes (c’est large)… Mais on ne sait ni vraiment où ni quand.

Dans un clip partagé sur YouTube, McFarland, vêtu d’un peignoir blanc, a déclaré : « C’est un grand jour : J’ai vécu le voyage le plus fou qui soit pour en arriver là, et tout a commencé pendant un séjour de sept mois à l’isolement. J’ai rédigé un plan de 50 pages sur l’intérêt et la demande que susciterait Fyre et sur ma capacité à rassembler des gens du monde entier pour réaliser l’impossible. » Aujourd’hui, ce dernier serait donc sur le point de nous proposer un festival de qualité allant même jusqu’à teaser des événements pop-ups qui pourraient avoir lieu dans le monde entier.

Le prix, 7.999 dollars. Un site est déjà en ligne et certaines offres ont déjà été lancées. Le prix des billets commence à 499 dollars pour les « 100 premiers billets« , le prix passant ensuite à 799 dollars pour les 101 à 500 billets vendus. Les billets de la « prévente 1 » commencent à 1 799 dollars et les billets de la « prévente de la dernière chance » coûtent la somme astronomique de 7 999 dollars. C’est beaucoup. Mais ce qui est hallucinant c’est que le lot de préventes pour les 100 premiers billets est d’ores et déjà… Sold out. Il n’y en a plus. Pour rappel, McFarland a été condamné à six ans de prison pour fraude et vient tout juste d’être libéré.