TIktok : un homme surprend avec ses énormes biceps

Sur les réseaux sociaux (TikTok notamment), un homme a surpris son monde à cause de biceps absolument énormes. Retour sur cette histoire.

Un TikToker du nom de @theanimalkilemakumu, a surpris son monde sur les réseaux sociaux. La raison ? ce dernier a des biceps qui franchement, laissent un peu pantois. Ce créateur de contenu un peu particulier a accumulé près de 140 000 followers sur la plateforme et généré 1,3 million de likes sur ses vidéos. Il faut dire que le bonhomme a vraiment de quoi surprendre. Des bras absolument énormes… Voir gigantesques. « Ils l’appellent le punisseur : « Ils l’appellent le punisseur… ils disent même que lorsqu’il dort la nuit, il ne ferme pas les portes à clé » a écrit un internaute après avoir vu le monsieur, tandis qu’un second se demandait simplement comment il était possible pour cet homme de… Mettre des chemises.

Une histoire qui n’est pas sans rappeler celle de Kirill Tereshin, un homme d’origine russe ! Ce dernier avait fait le buzz pour des bras qui étaient (au moins) tout aussi gros. Problème, avec lui, il n’y avait absolument rien de naturel. En effet, Tereshin avait admis avoir rempli son bras avec trois litres de vaseline pour qu’ils prennent de la taille. Un regret total pour le jeune homme puisqu’il a tout simplement mis sa vie en danger. Il a alors subi une série d’interventions chirurgicales pour retirer les amas de vaseline et les tissus musculaires morts, au risque de se faire amputer les bras.

« Je veux me débarrasser de [ces] bras », a-t-il révélé sur les réseaux sociaux au début de l’année. Mais malheureusement, il n’y a plus de solution. J’ai 26 ans, j’en aurai 27 cette année, et mon corps a déjà pris de l’âge ». Il s’est en fait injecté 5 millilitres d’huile végétale par jour avant de se rendre compte que l’huile quittait le corps au bout de deux semaines. Il a alors sauté le pas et est passé à l’huile de vaseline, pour des résultats beaucoup plus excitants à ses yeux. Enfin, presque.