Angleterre : il découvre une énorme araignée chez lui !

En Angleterre, un homme a eu la triste surprise de découvrir une énorme araignée chez lui. Quand on vous dit énorme, on ne blague pas, elle est immense.

Quoi de pire qu’une immonde et immense araignée sur votre plafond ? On ne sait pas. Et cette phrase, ce Britannique a forcément dû se la dire. En effet, Danny Higgins a récemment envoyé une photo d’une araignée qu’un de ses amis a pu découvrir un soir, en rentrant chez lui. Le plus sympa dans l’histoire ? Ce dernier refuse catégoriquement de la tuer et souhaite simplement la reloger. C’est dans le groupe Facebook “British Spider Identification » qu’un ami de Danny a expliqué « J’essaie d’identifier cette araignée pour un ami, je pense qu’il s’agit peut-être d’une Eratigena SP mâle, toutes les suggestions sont les bienvenues, merci d’avance !” Premièrement, beaucoup lui ont simplement suggéré de vendre.

Du côté des autres commentaires, un peu d’humour ! « Elles deviennent vraiment énormes maintenant !” pouvions-nous notamment lire, tandis qu’une autre a ajouté : « Je n’ai pas peur des araignées d’habitude, mais là, on dirait l’araignée de Harry Potter qui sort de la maison pour se mettre à l’abri ». Mais alors, de quelle araignée s’agit-il ? Difficile à dire. Personne n’a vraiment réussi à le dire, même si certaines personnes ont évoqué une araignée venue tout droit d’Australie, via une cargaison.

En fait, l’ami de Danny se déplace en fauteuil roulant. Il a donc appelé un service spécifique, pour lui venir en aide. « Ils se sont arrangés pour venir chercher ce grand garçon. Merci à tous pour vos suggestions et vos conseils ! En gardant une distance de sécurité et un œil vigilant sur lui jusqu’à ce moment-là, que les chances soient toujours en ma faveur », a-t-il déclaré. Pour certaines toutefois, c’est un peu trop tard. L’araignée doit être réhabituée si elle souhaite survivre, ce que les services appelés ne feront probablement pas. « Nous avons quelqu’un qui aurait pu le réhabiliter pour vous aussi. Les services de santé environnementale vont très probablement le tuer », a expliqué une deuxième personne.