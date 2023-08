Colombie : un terrible serial killer bientôt libéré ?

En Colombie, un homme responsable de la mort de 193 à 300 enfants pourrait être bientôt libéré. On revient sur cette folle histoire qui indigne l’opinion.

Dans quelques mois, le pire des tueurs en série (du moins, l’un des pires) pourrait bientôt être libéré de prison. Cet homme, c’est Luis Garavito. Il est responsable de la mort de plus de 190 personnes (jeunes garçons et jeunes hommes). Ce tueur dépravé, qui violait et torturait ses victimes, a même fini par être surnommé La Bestia, « la bête ». Selon beaucoup d’individus, il serait même le meurtrier le plus prolifique, non pas de l’histoire, mais actuellement en envie. Au moment de sa capture, il a d’abord avoué avoir tué 140 personnes entre 1992 et 1999, chiffre qui est finalement passé à 193. Toutes ses victimes étaient âgées de 6 à 16 ans.

Mais, ce chiffre pourrait être en réalité beaucoup plus élevé. Les forces de l’ordre lui attribuent près de 300 meurtres. Des crimes terribles, absolument révoltants, choquants, d’autant qu’ils sont extrêmement nombreux. Mais malgré tout, la justice de son pays s’est prononcée en faveur d’une peine de 40 ans d’emprisonnement. Techniquement, il devrait rester derrière les barreaux jusqu’à ses 82 ans. Mais après avoir purgé la moitié de sa peine, il pourra bénéficier d’une libération conditionnelle.

En 2021, la demande de libération anticipée de Garavito avait suscité l’indignation générale. À l’époque, le président Iván Duque avait déclaré qu’il n’en était pas question. « J’éprouve une profonde indignation à l’idée que quelqu’un puisse suggérer que cette bête quitte la prison », a-t-il déclaré. « Le gouvernement national ne cautionne ni ne soutient cela ». Le juge de l’époque avait alors dit non, mettant en avant une amende non réglée. De son côté, Garavito souhaite montrer qu’il a changé. Il a avoué qu’il souhaitait entamer une carrière politique et mettre sa notoriété au service des… Enfants maltraités.