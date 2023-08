Des études montrent que les gadgets peuvent aider les personnes à perdre du poids en excès

L’obésité peut être une affection chronique en soi, mais elle contribue également à d’autres maladies débilitantes et mortelles comme le diabète de type 2, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies cardiaques. Les patients obèses sont donc conseillés de perdre du poids pour gérer leur état et réduire ces facteurs de risque de maladies dès que possible. En effet, une étude du réseau JAMA a révélé que ceux qui perdent du poids entre le début de l’âge adulte et le milieu de la vie ont des taux de mortalité considérablement réduits à un âge ultérieur. Comparativement à l’obésité persistante, une diminution de l’indice de masse corporelle (IMC) obèse a également réduit le risque de mortalité toutes causes confondues de plus de la moitié (54%).

Étant donné que l’obésité est multifactorielle, les efforts de prévention et de gestion doivent également cibler les différents facteurs qui affectent la santé et le statut pondéral. Cela signifie que bien que l’IMC soit la mesure la plus largement utilisée pour classer le surpoids par rapport à l’obésité, il peut encore être limitatif car il ne fait référence qu’au rapport entre le poids et la taille. Les points de coupure pour la plage d’obésité sont également arbitraires, car l’IMC est simplement un point de départ et ne devrait pas être le verdict final sur votre santé.

Au lieu de se concentrer uniquement sur votre IMC, vous pouvez examiner votre composition en graisse corporelle, la qualité du sommeil, les niveaux de stress, la glycémie et d’innombrables autres facteurs liés au surpoids ou à l’obésité. Heureusement, de nombreuses études montrent que les gadgets peuvent jouer un rôle dans l’amélioration des biomarqueurs liés à l’obésité pour avoir un impact positif sur le poids et l’état de santé général. Voici quelques exemples ci-dessous.

Dispositif de suivi du sommeil

Le manque de sommeil peut augmenter les niveaux de l’hormone de la faim connue sous le nom de leptine, vous incitant à consommer plus de calories provenant d’aliments sucrés et gras. Les troubles du sommeil tels que l’apnée du sommeil, ou les cauchemars pendant le sommeil peuvent également s’aggraver si vous êtes en surpoids ou obèse, entraînant un cercle vicieux entre un sommeil médiocre et une prise de poids.

Dans cette perspective, une recherche de 2021 publiée dans l’International Journal of Obesity a utilisé le dispositif de suivi du sommeil ActiWatch 2 pour évaluer le lien entre les modèles de sommeil/éveil et le statut pondéral chez les participants. Les résultats indiquent qu’une meilleure santé du sommeil est associée à une perte de poids et de graisse significativement plus importante dans les 6 à 12 mois.

Alors que vous pouvez utiliser un dispositif portable similaire pour suivre la durée, la qualité et les phases de votre sommeil, l’apprentissage automatique peut aider à développer des plans de sommeil et de repas plus précis et personnalisés en fonction de votre biologie et de vos rythmes circadiens. L’objectif principal est de reconnaître vos habitudes de sommeil et d’ajuster vos habitudes en conséquence, que ce soit en renonçant aux siestes diurnes ou en réduisant la consommation de caféine pour éviter de perturber votre sommeil.

Fauteuil de massage

Lorsque vous êtes stressé et en mode combat ou fuite, des niveaux élevés de l’hormone de stress cortisol peuvent augmenter votre appétit et provoquer des fringales. En même temps, un excès de cortisol peut également altérer les niveaux naturels de testostérone de votre corps, réduisant votre masse musculaire et ralentissant votre métabolisme au fil du temps.

Les moyens naturels de gérer votre stress et de réduire les niveaux de cortisol comprennent la méditation et les exercices de respiration profonde. Cependant, il est recommandé d’utiliser un fauteuil de massage pour une réduction plus cliniquement significative des niveaux de cortisol et un soulagement général du stress. Les résultats secondaires de l’utilisation d’un fauteuil de massage incluent une meilleure humeur et la stimulation d’un facteur de croissance analogue à l’insuline, tous deux essentiels pour les fonctions métaboliques qui affectent la perte de poids

Moniteur continu de glucose

Les fortes fluctuations du taux de glucose peuvent affecter votre santé métabolique, conduisant à une résistance à l’insuline et à une prise de poids car le corps stocke l’excès de sucre dans le sang sous forme de graisse corporelle. La recherche sur l’obésité recommande donc aux patients d’utiliser un moniteur continu de glucose (GCM) pour suivre les niveaux de sucre dans le sang en temps réel. Ils ont été utilisés pour repérer des symptômes de prédiabète , une affection où les cellules réagissent moins bien et ne s’adaptent pas bien à l’action de l’insuline, ce qui entraîne une accumulation de glucose dans le sang. Cependant, les GCM sont maintenant considérés comme des gadgets de perte de poids également, ce qui signifie qu’ils gagnent en popularité.

Avec un GCM, vous pouvez être mieux informé des choix alimentaires qui entraînent une grande variabilité du glucose et des changements de mode de vie que vous pouvez apporter pour maintenir votre taux de sucre dans le sang à des niveaux optimaux. Outre la prévention ou la réduction du risque de diabète de type 2 en tant que complication liée à l’obésité, des taux de glucose sains réduisent les fringales, maintiennent l’équilibre hormonal et augmentent la sensibilité à l’insuline – tout cela vous facilite la perte de poids.

Si vous envisagez d’intégrer ces gadgets dans votre plan de gestion du poids et votre mode de vie général, il est préférable de consulter régulièrement votre médecin pour vous aider à évaluer si la technologie est efficace et fait une différence dans votre poids et votre état de santé.