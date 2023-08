Europa Park : nouvel incident, une plateforme se brise

Après un incendie, c’est cette fois-ci une plateforme sur laquelle se trouvaient plusieurs personnes qui a lâché. Décidément, rien ne va à Europa Park en ce moment !

Une scène dramatique, comme il est extrêmement rare d’en voir. En effet, ce sont au moins 7 personnes qui ont été blessées à la suite d’un incroyable accident survenu le 14 août dernier, dans ce qui s’apparente au plus grand parc d’attractions d’Allemagne : l’Europa Park ! Ce dernier se trouve tout proche de la ville de Rust, à la frontière française et suisse. Très visité et donc, très surveillé, le parc a toutefois connu une mésaventure franchement inattendue. Une plateforme sur laquelle se trouvaient quelques personnes s’est effondrée au cours d’un spectacle, faisant basculer tout ce beau monde, directement dans l’eau. Résultat, cinq performers ont été blessés de même que deux visiteurs.

Trois des artistes qui se produisaient sur la plateforme ont été emmenés à l’hôpital pour effectuer des vérifications de routine. La scène, elle, est incroyable. D’ailleurs, elle a été filmée ! On peut y voir la structure concernée se déformer au préalable et bouger… Avant de totalement craquer et se casser pour tomber dans l’eau. La piscine mobile, elle, a ensuite inondé la zone alors que l’eau en surplus s’est dirigée vers l’attraction Atlantica SuperSplash. Une attraction qui a également été forcée de fermer ses portes puisque les risques de contagion étaient réels.

Pour celles et ceux qui connaissent les lieux, la structure qui s’est cassée fait partie intégrante du show « Retorno dos Piratas« , qui dure 20 minutes. Ce dernier met en scène des artistes utilisant la piscine et les plates-formes de plongée pour effectuer des sauts afin de divertir tout ce beau monde. Le lendemain, le parc a rouvert ses portes, comme d’habitude. Une enquête a toutefois été lancée pour comprendre ce qui a bien pu se passer et surtout, éviter le renouvellement des catastrophes alors qu’il y a quelques moins, le 19 juin dernier, un feu s’était déclaré dans le parc, forçant tout le monde à évacuer.