Fonds marins : découverte d’une espèce flippante

Dans les fonds marins, vient d’être découverte une nouvelle espèce assez flippante, avec une vingtaine de tentacules et des griffes. Rien de bien rassurant.

Une découverte à la fois sympa et plutôt… Flippante. En effet, une nouvelle espèce marine a été découverte par les scientifiques. Baptisée « La fraise étoilée, à plumes, de l’antarctique” cette espèce n’avait jamais été vue auparavant. Un nom plutôt chouette, qui pourrait presque être celui que les réseaux sociaux donnent à une célébrité assez excentrique, par exemple. Mais sous ce nom plutôt cool, se cache en réalité une drôle de créature marine, à 20 bras / tentacules (on ne sait pas trop ce que c’est). Cette créature ressemblerait presque à une méduse, mais n’a pas la partie circulaire du dessus. En outre, elle a beaucoup plus de tentacules.

D’ailleurs, certains sont avec des “plumes” quand d’autres sont assez bosselés. Il semblerait donc que chaque tentacule ait un rôle bien précis. En outre, ces tentacules sont munis de griffes, qui permettent à cette bestiole de pouvoir s’accrocher tout au fond de la mer. Selon Greg Rouse, professeur de biologie marine, la créature peut mesurer jusqu’à 15 cm de long et utilise ses « bras » plus longs pour se déplacer dans l’océan. « Nous avons enlevé un certain nombre de cirres pour que vous puissiez voir les parties auxquelles ils sont attachés, et c’est ce qui ressemble à une fraise », a déclaré M. Rouse à Insider. Rassurez-vous, un nom latin a été trouvé à cette bête, qui s’appelle officiellement, la Promachocrinus fragarius.

Elle fait partie de la famille des Crinoidea, soit la même que celle des oursins ou des étoiles de mer. Une découverte réalisée de manière assez insolite puisque les chercheurs ont simplement laissé traîner un filet dans le fond de la mer pour découvrir ce qu’il s’y cachait. En tout et pour tout, ce sont 4 espèces marines qui ont été découvertes, mais c’est bien cette dernière qui a retenu l’attention de tout le monde. Une autre question nous vient subitement à l’esprit : mais qu’est-ce qui peut encore se cacher dans le fond de l’océan ? Quel genre de bestiole n’a encore jamais été découverte ?