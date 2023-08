Vacances : elles se blesse terriblement en entrant dans l’eau

En Croatie, une jeune femme est entrée dans la mer avant de terriblement se blesser. On ne sait même pas si elle sera en capacité de remarcher un jour !

Un diagnostic, tout simplement terrible. En effet, un groupe de jeunes Australiennes, composé de Tiana Sluka et de Jordan Robinson, s’amusait du côté de Dubrovnik, en Croatie, le temps d’un été bien mérité. Âgées d’une vingtaine d’années, les jeunes femmes profitaient même de ce qui semblait être alors, les meilleures vacances de leur vie. Mais très vite, les choses ont tourné au drame. En effet, Jordan a sauté dans l’eau, mais rapidement, des passants ont sauté dans l’eau afin de l’aider à sortir, pour être prise en charge dans un hôpital local.

La raison ? La jeune femme s’est fracturée la vertèbre L1 de sa colonne vertébrale, située au milieu du dos. Pire encore, les fragments d’os disséminés ici et là ont dangereusement approché sa moelle épinière, laissant craindre une paralysie quasi-totale. Traitée à Dubrovnik, Jordan sera ensuite envoyée à Split. Sa mère, elle, n’a pas pu se rendre sur place, à cause du prix des billets, mais aussi des problèmes de passeport. En revanche, la mère de Tiana a réussi à prendre un avion pour aller en Croatie. Un site, GoFundMe a officiellement été lancé afin d’aider tout ce petit monde à se remettre de leurs émotions et surtout, à rentrer.

« Cette campagne GoFundMe est un appel à la compassion, à l’empathie et à la solidarité. Ensemble, nous pouvons nous mobiliser pour Jordan, Tiana et leurs familles, et leur apporter le soutien dont ils ont besoin pendant cette épreuve inimaginable. Votre don contribuera à alléger le fardeau financier et permettra à Jordan de recevoir les meilleurs soins possibles« , a notamment écrit Kayla, la sœur de Tiana.

L’argent, lui, ira à la rééducation de Jordan ainsi qu’à l’aménagement de son domicile, le temps qu’elle se remette de ce qui vient de lui arriver. Mais il est possible que la jeune femme reste à l’hôpital. Ce type d’événement est extrêmement rare. Cela peut être dû à la fatigue, au stress. C’est pourquoi, il est toujours recommandé de faire attention à son corps et de s’échauffer avant d’entrer dans l’eau. Mouillez-vous également la nuque et avancez petit à petit, le temps que votre organisme s’habitue.