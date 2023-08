Égypte : grande découverte sur les pyramides !

Une nouvelle découverte a été réalisée sur l’Égypte antique. On en sait désormais plus sur la façon dont les pyramides étaient réalisées et sur comment les pierres étaient acheminées.

Durant des dizaines, des centaines d’années (si ce n’est plus), égyptologues, scientifiques et communs des motels se sont demandés comment les Égyptiens ont pu et ont réussi à construire de tels édifices, comme les pyramides de Gizeh ? Et bien figurez-vous qu’un groupe d’archéologues pense avoir découvert le fameux secret. Rassurez-vous, rien de mystique et aucun extraterrestre. La réponse, alors ? Selon ces scientifiques, les anciens Égyptiens utilisaient tout simplement le terrain autour d’eux pour transporter les énormes dalles de pierre. C’est compliqué à imaginer, mais nous allons y venir.

La première chose à savoir est que la construction des pyramides a débuté il y a près de 4500 ans ! La Grande Pyramide de Gizeh, a elle seule, a nécessité 2.3 millions de blocs de granite, qu’il fallait alors transporter avec les moyens de l’époque. Les experts assurent que les architectes ont, dans un premier temps, utilisé un affluent du Nil, pour leur permettre de transporter plus facilement les pierres, depuis le désert, jusqu’au lieu où se trouvent les constructions.

Pour prouver leur théorie, les chercheurs ont testé pas moins de 5 échantillons provenant du sol de la plaine inondable de Gizeh. Un laboratoire a ensuite analysé ces échantillons, avant d’y découvrir du pollen et de la végétation qu’on ne retrouve… Qu’autour du Nil. Ils ont alors pu prouver l’existence d’un bras d’eau, spécialement créé pour l’occasion, qui s’est ensuite asséché. L’équipe internationale de chercheurs a également découvert 61 espèces de plantes au cours de cette étude approfondie.

Une découverte rendue possible par la découverte d’un vieux morceau de papyrus, dans la mer Rouge. Ce document fait état de Merer, un fonctionnaire, qui était chargé de superviser le transport de calcaire, depuis le Nil, vers Gizeh. Reste désormais à savoir comment les pierres pouvaient être hissées, depuis le sol, vers les hauteurs de la pyramide. Une nouvelle énigme donc qui s’offre aux archéologues, qui vont devoir mettre les bouchées doubles pour comprendre comment tout cela fonctionnait !