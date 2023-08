Instagram : découvrez cette fonctionnalité insoupçonnée !

Sur Instagram, une fonctionnalité insoupçonnée a été lancée en 2019, mais vient de refaire surface. On vous explique tout sur le sujet !

Les réseaux sociaux viennent avec leurs avantages et leurs inconvénients. L’un d’entre eux, sur Instagram, c’est la lecture des DM (les messages privés envoyés par une personne à une autre). Lorsque vous lisez le message, quand bien même vous y jeter un simple et rapide coup d’oeil, le message apparaître alors comme “Lu” auprès de votre interlocuteur. Mais saviez-vous qu’il existait une fonctionnalité qui permet d’empêcher qu’un message soit marqué comme “Lu” ? Cela peut être particulièrement utile si vous n’avez aucune intention de répondre à la personne qui vous a contacté, qu’il s’agisse d’un ou d’une amie, de votre ex ou d’un escroc pas très doué.

C’est en 2019 que cette fonctionnalité a vu le jour. En fait, il s’agit de “bloquer” un utilisateur, mais pas dans le sens définitif. En effet, l’individu en question aura toujours accès à votre profil, pourra voir votre compte etc… Mais c’est à peu près tout. En effet, la personne en question ne pourra pas savoir si vous avez lu ses messages ou non. Elle n’en aura absolument aucune idée. Une information que confirme le réseau social lui-même. Sur un article, le site explique :

« Ils ne pourront pas voir quand vous êtes en ligne ou si vous avez lu leurs messages. Leurs nouveaux commentaires sur vos publications ne seront visibles que par cette personne, et vous pourrez choisir de voir le commentaire en appuyant sur Voir le commentaire. Si vous souhaitez que d’autres personnes puissent voir leur commentaire, vous pouvez appuyer sur Approuver, puis sur Approuver pour confirmer, ou vous pouvez le supprimer ou l’ignorer. Vous ne recevrez plus de notifications pour les futurs commentaires de cette personne. »

En fait, les commentaires seront vus par l’individu, mais vous, de votre côté, vous ne verrez plus rien. En outre, les messages des personnes restreintes apparaîtront dans “Demandes”. En outre, la personne bloquée ne pourra pas voir si le message envoyé a été ouvert ou non. Pour mettre en place cela, deux options. Si vous êtes sous iOS, il suffit de cliquer sur les 3 points puis de choisir “Restreindre”. Pour les utilisateurs Android, c’est la même chose, mais il faut défiler vers le bas et non pas cliquer sur les 3 points.