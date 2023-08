Les terribles effets du vapotage sur la santé

Vous vous demandiez quels étaient les effets du vapotage sur la santé ? On vous explique tout dans la suite de cet article, grâce à une récente étude qui devrait changer pas mal de choses.

Quels sont les effets du vapotage sur la santé ? Sachez que, selon certaines études, ils seraient beaucoup plus importants que ce qui est pensé. En effet, selon la science, les effets du vapotage sont variés et surtout, ciblent pas mal de parties de notre organisme. Si cela n’est pas une vraie surprise, dans le sens où on s’attendait naturellement à ce que certains effets négatifs soient rapidement découverts, on ne s’attendait toutefois pas à tant d’impact. Poumons, cerveau et autres parties du corps, l’impact est pluriel.

C’est en tout cas ce qu’affirme le Texas Department of State and Health Services of Texas Health and Human Services, qui a étudié l’étendue des dommages des vapes et du vapotage sur le consommateur. Le service américain déclare : « La recherche suggère que le vapotage peut affecter la façon dont les cellules des voies respiratoires (nez, gorge, poumons) réagissent aux germes et peut augmenter le risque de maladie et d’infection par des bactéries et des virus, comme le virus qui cause le COVID-19. » Toujours selon les retours de cette étude, les vapes émettent un aérosol composé de pas moins de 31 produits chimiques. Certaines des molécules utilisées, on pense à la diacélyte, peuvent endommager les poumons, et ce, de façon quasi-définitive.

« L’inhalation de particules de vapeur ultrafines peut provoquer des crises d’asthme, une toux, une respiration sifflante et un essoufflement« . Mais ce n’est pas tout. Vaper impacte également la gorge, les yeux ou encore le nez. À terme, cela peut provoquer des cancers du poumon et de la gorge. Bien évidemment, cela dépend des individus et de la fréquence de vapotage. Mais les faits sont là. Le cerveau est aussi touché. La consommation de nicotine chez les plus jeunes (et ce, jusqu’à 25 ans) peut endommager de manière permanente les parties du cerveau, notamment en lien avec les capacités cognitives. En bref, il est préférable de ne pas se tourner vers la cigarette et le vapotage de manière générale. Privilégiez un mode de vie sain, faites du sport et nourrissez-vous bien !