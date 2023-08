Il vit dans un poumon d’acier depuis 70 ans !

Aux USA, un homme vit depuis près de 70 ans dans ce qu’on appelle, « un poumon d’acier ». La faute à une maladie qui l’a frappé à l’âge de 6 ans.

Une vie, pour le moins, difficile. Paul Alexander est un homme qui est, aujourd’hui, âgé de 77 ans. À l’âge de 6 ans, ce dernier est frappé par une violente poliomyélite et s’est retrouvé paralysé à partir du cou. Problème, il ne pouvait plus respirer seul. Il a donc été placé dans ce qu’on appelle, “un poumon d’acier”. C’est une énorme machine qui se referme autour du cou du patient. À l’intérieur, une pression négative se crée, permettant aux poumons de l’individu enfermé de se remplir d’air. La pression positive permet d’expirer. In fine, la personne qui se trouve dans ce sarcophage peut respirer et donc, continuer à vivre.

Résultat, ça fait près de 70 ans qu’il est enfermé dedans. Naturellement, les médecins ont tout tenté, en éteignant la machine notamment, afin de l’aider, le pousser à respirer de lui-même. Or, il n’a pas fallu longtemps pour que son visage devienne bleu et qu’il s’évanouisse. Vous en conviendrez, ce n’est pas vraiment le résultat attendu. De son côté, Alexander a réussi à développer sa propre méthode de respiration. La méthode mise au point par Alexander est techniquement appelée « respiration glossopharyngée« , mais elle a été surnommée « respiration de la grenouille ». Cette méthode lui a permis de sortir, de temps en temps, de son drôle d’engin.

Sa méthode de respiration lui a notamment permis, étant plus jeune, de se rendre dans sa cour, sous son porche et même… À l’université, d’où il a obtenu son diplôme de droit. Une fois son diplôme en poche, Paul a représenté des clients de Dallas et de Fort Worth à partir d’un fauteuil roulant modifié qui soutenait son corps paralysé. La nuit, il retournait dans son poumon d’acier. L’âge n’aidant pas, ce dernier y est désormais à temps plein. Une vie compliquée, donc, pour cet homme à l’histoire incroyable. D’ailleurs, en voyant les images, on se demande bien comment c’est réellement possible, tenable, de rester autant de temps dans un tel environnement.