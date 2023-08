Remi Enigma : le Youtubeur décède après une chute de 220m

Un YouTubeur français est décédé après être tombé du haut d’une tour de 68 étages. Connu pour ses cascades, Remi Lucidi laisse derrière lui une communauté endeuillée.

Remi Lucidi, également connu sous le nom de Remi Enigma, n’est plus. Le YouTubeur français, connu pour ses vidéos qui donnent le vertige, est décédé après être tombé du haut de la Tregunter Tower, une tour de 68 étages située à Hong Kong. Âgé de 30 ans, le jeune homme a réussi à passer la sécurité de la tour pour ensuite la grimper à mains nues. Casse-cou, mais conscient du danger, ce dernier était relativement suivi sur les réseaux sociaux ou des milliers de personnes regardaient ses vidéos et ses photos. On pouvait ainsi le voir en train de se prendre en photo à très haute altitude, sans aucune aide, sans aucune attache ni accroche. En bref, il escaladait toujours les immeubles à la seule force de ses bras.

Concernant le drame, Lucidi a donc réussi à fossé compagnie à la sécurité de la tour avant de prendre l’ascenseur jusqu’au 49e étage de l’immeuble. Il emprunte alors les escaliers et grimpe jusqu’au tout dernier étage. Une fois ses images terminées, il tente alors de redescendre. Il frappe à une fenêtre pour demander à un ouvrier de lui ouvrir. C’est la dernière fois qu’il sera vu. S’ensuit, une chute de 220 mètres environ.

Pourtant, ses fans l’ont appelé plusieurs fois à faire preuve de prudence. Sous la dernière vidéo qu’il a publiée, ses fans l’ont appelé à être prudent et à faire très attention. On pouvait ainsi lire en commentaires, « Vous direz à Dieu pourquoi vous avez risqué votre précieuse et unique vie pour cela ». Les équipes de sécurité ont quant à elles découvert une trappe donnant accès à l’extérieur du bâtiment. Celle-ci était ouverte, et les équipes supposent que le jeune homme se serait retrouvé coincé à l’extérieur de cette trappe. Il aurait demandé de l’aide pour l’ouvrir, mais serait finalement tombé.