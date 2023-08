OnlyFans : le fils d’une star raconte les coulisses

Le fils d’une star d’OnlyFans a accepté de revenir sur les coulisses de la vie menée par sa mère et raconte même comment il fait pour l’aider

On se pose souvent la question de savoir comment un enfant d’une star, notamment d’une star de contenu pour adultes, peut vivre. La réponse est vraiment étrange. Car le fils d’Andressa Urach, 35 ans, a accepté de revenir sur le sujet. En effet, c’est à l’occasion d’une session de questions – réponse qu’Arthur Urach, 18 ans, a dévoilé les coulisses de sa vie et nous sommes forcés de constater que c’est vraiment… Très bizarre. « Arthur, c’est toi qui filme les Onlyfans d’Andressa ? » a ainsi demandé un internaute, ce à quoi le jeune homme a tout simplement répondu, « Oui, je suis très doué pour les photos, non ? ».

L’idée de prendre des photos sexy de ses parents n’est pas concevable, ne serait-ce qu’un seul instant. Mais visiblement, pour Arthur, la question ne se pose pas… Quand bien même les deux viennent d’un pays très religieux, le Brésil. Une personne a demandé : « Tu n’as pas honte que ta mère se vende, tu la filmes comme ça ? », ce à quoi l’adolescente a répondu : « Je n’ai pas honte, je suis très serein face à sa décision ». De son côté, Thiago, le père d’Arthur et du second enfant du couple, Léon, se bat pour avoir la garde de son plus jeune fils.

De son côté, Adressa capitalise sur son histoire pour essayer de rebondir. La jeune femme qui était membre de l’Église universelle du Royaume de Dieu a quitté le groupe en 2020 avant de l’attaquer en justice. Selon elle, elle a subi un véritable lavage de cerveau et a même réclamé l’argent de ses dons. Malheureusement, elle a perdu son action en justice. Elle s’est donc lancée dans les concours de beauté et donc, OnlyFans, pour subvenir à ses besoins. Elle affirmera par la suite vouloir tout arrêter pour se re-concentrer sur la religion avant de revenir sur sa décision au bout de deux mois.