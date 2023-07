Extra-terrestres : un militaire confirme les théories !

Un ancien général américain a tenu à témoigner face au Congrès américain. Une audience au cours de laquelle il a révélé l’existence d’extra-terrestres.

Sommes-nous entourés d’extra-terrestres ? Pour beaucoup, la réponse est non. En effet, il semble difficile d’imaginer que nous nous retrouvions entourés de petits hommes verts et de soucoupes volantes. Pour d’autres en revanche, la réponse est oui. Et les OVNIs tout comme les extra-terrestres sont une réalité. C’est notamment le cas de David Grusch. Ancien major de l’armée, désormais à la retraite, ce dernier est passé le 26 juillet face à la commission du Sénat américain, sous serment.

Lanceur d’alerte, ce dernier a discuté de ces sujets-là, de manière très sérieuse. Il a notamment affirmé que le gouvernement américain avait dissimulé au Congrès des preuves de l’existence d’un engin « non humain« . Il a également déposé plainte pour avoir subi des représailles suite à ses révélations d’informations confidentielles. Il a également raconté comme il lui était lui-même arrivé d’entrer en contact avec un objet volant non identifié, au-dessus du golfe Persique en 2004.

« En regardant autour de nous, nous avons remarqué de l’eau blanche sur notre droite », a-t-il déclaré. Le jour de l’incident, les conditions météorologiques se rapprochaient le plus possible d’une journée parfaite : ciel dégagé, vents légers, mer calme (pas de vagues à gros grains), de sorte que l’eau blanche se détachait sur le grand bleu de l’océan. En regardant tous les quatre vers le bas, nous avons vu un petit objet blanc en forme de Tic Tac… Alors que nous tirions le nez sur l’objet à environ ½ kilomètre, l’objet se trouvant juste à gauche de notre nez, il a rapidement accéléré et a disparu juste devant notre avion. Notre ailier, qui se trouvait à environ 8 000 mètres au-dessus de nous, a également perdu le contact visuel. Nous nous sommes immédiatement tournés vers l’eau vive pour constater qu’elle avait également disparu. » Selon lui, l’oVNI en question était largement plus puissant que les outils américains. Il n’y avait d’ailleurs pas photos ! Des informations que le Pentagone a tout naturellement démenties, accusant Grusch de débiter des données farfelues, qui ne peuvent être confirmées par rien du tout.