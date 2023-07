Kidnappée et vendu sur le dark web, elle raconte son calvaire

En Italie, une jeune femme a été kidnappée avant d’être presque vendue sur le dark net. Elle raconte son incroyable histoire dans une série télévision.

C’est une histoire qui fait froid dans le dos. En effet, Chloe Ayling est une jeune mannequin qui a connu une mésaventure assez terrible. En 2017, celle-ci a été attirée du côté de Milan, en Italie, d’où elle a été kidnappée, droguée et mise en vente sur le dark net. Une histoire rocambolesque, que la télévision britannique s’apprête à adapter ! Âgée de 20 ans à l’époque, la jeune femme a été emmenée dans une ferme, située à Turin, dans le nord de l’Italie, par ses deux ravisseurs, Lukasz Herba et son frère Michal Herba. Les deux se sont présentés comme appartenant à une organisation appelée The Black Death Group.

Ils ont réclamé la somme de 300.000 euros à Ayling, sans quoi ils la vendraient comme esclave sexuelle sur le dark net. Six jours durant, Chloe est gardée captive. Mais après une semaine environ, la jeune femme arrive à convaincre ses ravisseurs de la relâcher en leur expliquant qu’elle était maman d’un jeune garçon. « J’ai craint pour ma vie, j’ai eu peur de la mort, j’ai eu peur de la mort : « J’ai craint pour ma vie, seconde après seconde, minute après minute, heure après heure » expliquait la jeune femme à la suite du procès de ses deux ravisseurs, qui les ont vu être respectivement condamnés à 12 ans et 1 mois de prison, ainsi qu’à 5 ans et 8 mois.

Une histoire complètement dingue, qui fait l’objet d’un feuilleton intitulé Kidnapped, et qui sera diffusée sur la BBC dans le courant de l’année. Georgia Lester la réalisatrice, s’est exprimée sur le sujet « Chaque moment que j’ai passé à faire des recherches sur cette série et à passer du temps avec Chloé, à découvrir l’épreuve qu’elle a subie de la part des hommes qui l’ont enlevée et des personnes qui ont douté d’elle, a été choquant et exaspérant. »