Surprise : son fiancé s’avère être son cousin !

Un homme a découvert que son fiancé n’était autre que son cousin… Un cousin au troisième degré toutefois. L’histoire a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Une surprise dont il se serait bien passé. En effet, un homme a découvert qu’il avait un lien de parenté direct avec son compagnon, qu’il était sur le point d’épouser. « Mon fiancé (28 ans) et moi (28 ans également) allons nous marier dans quelques mois. Nous sommes extrêmement heureux et amoureux », a-t-il commencé sur le forum “Confessions” de Reddit. Mais la suite fait beaucoup moins rêver. « Je suis un utilisateur du service d’Ancestry et j’ai construit mon arbre généalogique. J’ai vu une promotion sur Ancestry.com pour un kit ADN à 50 %, et j’en ai acheté un pour mon fiancé », raconte-t-il.

« Il y a quelques heures, lors d’un vol, la plateforme a reçu les résultats de son ADN. Dans la section ‘voir les correspondances ADN’, il y avait ma photo. Il y est dit que nous sommes cousins au troisième degré. Son père, qui a dû faire un test il y a des années, est également apparu », poursuit l’individu, visiblement encore sous le choc. « Mon compagnon ne veut pas en parler à qui que ce soit, mais j’avais besoin de m’exprimer. Je ne sais pas comment me sentir ou comment gérer cela. Est-ce que c’est de la folie ? Est-ce que ce n’est pas grave ? »

Qu’en ont pensé les internautes ? Que du bien. Pour beaucoup, cela n’est pas une raison pour rompre. En effet, pour beaucoup, le fait qu’ils aient été cousins germains seraient beaucoup plus graves. Mais le fait d’être cousin au troisième degré est largement assez éloigné. En outre, il n’y aura pas d’enfant dans le couple, si ce n’est de l’adoption. Le mot “inceste” n’a d’ailleurs quasiment jamais été évoqué, mais le buzz lui, est bien réel et cette histoire a très fait le tour des réseaux sociaux… Sans qu’on sache vraiment qui l’a raconté. Et c’est peut-être mieux comme ça !