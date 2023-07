Twitter : une sombre histoire de meurtre remonte…

Via Twitter, une histoire de meurtre est remontée sur le devant de la scène, après que de vieux tweet du meurtrier présumé ait été repartagé.

John Poulos, un Américain de 35 ans, est accusé d’avoir tué une femme qu’il venait tout juste d’inviter en vacances et qu’il envisageait très sérieusement d’épouser. Ce dernier est soupçonné d’avoir abattu de sang-froid sa petite amie, une certaine Valentina Trespalacios, une jeune DJ colombienne âgée de 21 ans. Son corps a été retrouvé abandonné, au mois de janvier dernier. Une affaire qui était un peu passée inaperçue, mais qui est revenue sur le devant de la scène, notamment “grâce” aux réseaux sociaux. En effet, un vieux tweet est remonté des abysses, dans lequel John explique dans un thread dédié aux premiers rendez-vous les plus fous, qu’il souhaite tout faire pour séduire sa nouvelle compagne.

« J’ai invité une femme colombienne » : « J’ai invité une Colombienne en vacances sans l’avoir rencontrée au préalable – maintenant nous allons nous marier » assure ce père célibataire de 3 enfants. Les deux se fréquentaient, en ligne, depuis plus d’un an. Originaire du Wisconsin, John a effectué le trajet jusqu’à Bogota. Il comptait aider Valentina à emménager dans un appartement qu’il venait de lui louer. Ce n’est que 3 jours plus tard, soit le 22 janvier, que, selon les procureurs, Poulos a tué sa petite amie avant de mettre son corps dans un sac à bagages qu’il a transporté jusqu’à une Volkswagen.

Il aurait été filmé par une caméra de surveillance en train de mettre le sac, qui contenait le corps de sa compagne, dans la voiture. Il aurait ensuite abandonné cette même valise, dans une benne à ordures. C’est un sans-abri qui découvrira le corps, en fouillant dans cette grande poubelle. Mais alors, que s’est-il passé ? Les rapports d’autopsie confirment que la mort est due à une strangulation et à un traumatisme contondant. « Il vivait aux États-Unis et était venu l’épouser, ils allaient partager une vie ensemble et faire les démarches administratives nécessaires », s’est émue Laura Hidalgo, la mère de la jeune femme. Poulos risque entre 35 et 50 ans de prison s’il est reconnu coupable de féminicide.