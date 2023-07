Malgré 46 ans d’écart, ils se sont mariés !

En Angleterre, un couple marié s’est séparé. Jusque-là, rien d’étonnant. Ce qui surprend, c’est la différence d’âge initiale, qui est de 46 ans au total !

Certaines histoires sont un peu surprenantes. C’est notamment le cas de l’idylle entre Iris Jones et Mohamed Ibriham. La raison ? Si Ahmed est âgé de 37 ans, Iris, elle, en a 83. 46 ans d’écart, qui bien naturellement, ne sont pas passés inaperçus. On se souvient du buzz engendré par cette révélation. Iris racontait sur pratiquement tous les plateaux de télévision du monde comment elle avait rencontré son compagnon, après avoir publié l’histoire sur les réseaux sociaux. Pour information, les deux se sont rencontrés sur Facebook. Nous étions alors en 2019.

Rapidement, Iris décide de se rendre en Égypte pour rencontrer et plus tard, épouser son petit-ami. Toujours pour l’anecdote, les deux… Se sont mariés dans un KFC local. Rapidement, les critiques ont fusé et Ibriham comme Iris ont été forcés de prouver (tenter de prouver) qu’ils n’étaient pas ensemble pour mettre au premier, d’obtenir un passeport britannique. Il en obtiendra cependant un, pour une durée de 3 ans. Nous sommes alors en 2021 et Iris et Mohamed se sont installés à Weston-Super-Mare.

Malheureusement, le mariage a pris fin ! Iris a révélé qu’elle en avait fini avec cette relation et qu’elle souhaitait simplement profiter de son temps libre, notamment avec son chat. « Je ne m’attendais pas à tomber amoureuse de quelqu’un qui avait 46 ans de moins que moi, mais c’est ce qui s’est passé. J’adorais tout de Mohamed. Mais c’est devenu un travail difficile. Nous avions une vie sexuelle formidable, mais au lieu de faire l’amour, nous avons fini par nous disputer tout le temps à propos de tout et de rien. » De fait, Mohamed a été invité à quitter les lieux. Aujourd’hui, l’octogénaire profite de sa vie et son petit matou, Mr Tibbs.