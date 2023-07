Il voyage à Ibiza pour une soirée et va bosser le lendemain !

Un jeune Anglais de 22 ans a effectué un trajet Londres – Ibiza pour une seule soirée, avant de retourner en Angleterre à temps pour son travail !

Certaines personnes ne reculent devant rien pour profiter d’une folle soirée. Si vous, de votre côté, vous avez la flemme, Ben Matthew Saunders, 22 ans, a quant à lui décidé de tout mettre en place pour passer une nuit de rêve… Et quand même être à l’heure, le lendemain, au boulot. Le plus fou ? Il a voyagé entre l’Angleterre et l’Espagne, à Ibiza plus précisément, le temps d’une nuit. Sur place, il a rejoint des amis à lui, qui sont partis pour s’amuser le temps de quelques vacances. « Je sais que beaucoup de gens utilisent le travail comme excuse pour ne pas sortir ou fêter des choses, mais je ne voulais pas faire ça. Je me sentais mal de ne pas pouvoir y aller.«

« J’avais du travail le jour où j’ai pris l’avion, ainsi que le lendemain, mais je voulais voir si je pouvais y aller pour une nuit. Cela m’a donné une poussée d’adrénaline. Mon ami a été très heureux que je prenne le temps d’y aller ». Son programme s’est ainsi déroulé : le lundi 10 juillet, Ben avait une journée de travail peu remplie, qui s’est terminée par une grosse réunion aux alentours des 14h. Il était alors 17h, lorsqu’il a pris son vol depuis Stansted. Il a finalement atterri à Ibiza, à 20h40, précisément. Le temps ensuite de prendre un taxi et déposer ses affaires, chez ses amis.

Le lendemain, Ben a pris un bus en direction l’aéroport d’Ibiza à 7 heures du matin, et il était de retour à Londres Gatwick à 11h50. Il a ensuite pris un train jusqu’à Brighton, ce qui lui a permis d’arriver à 13h, pour la réunion principale de sa journée. « Quand j’ai dit à mes amis que j’allais venir, ils ne m’ont pas cru et ne savaient pas comment j’allais faire. C’était une expérience très libératrice pour moi aussi – c’était une super soirée ». Une aventure qu’il ne regrette pas, même s’il l’avoue de lui-même, c’était peut-être un peu cher pour une seule nuit.