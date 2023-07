Météo : les températures s’enflamment partout dans le monde

Du côté de la météo, les températures s’enflamment, avec des villes qui passent plus de 15 jours au-dessus des 43 degrés celsius. Attention aux organismes.

Décidément, ce mois de juillet est chaud, très chaud. Et les choses pourraient bien devenir plus problématiques encore. Il faut dire que les chiffres ne parlent pas en notre faveur. C‘est simple, depuis le début du mois de juillet, notre planète enchaîne les records de jours les plus chauds. Une annonce confirmée par l’Organisation météorologique mondiale. Cela est notamment dû aux effets du changement climatique et surtout, des premiers effets du phénomène météorologique El Niño.

« Le monde vient de connaître la semaine la plus chaude jamais enregistrée, selon des données préliminaires », a déclaré l’OMM dans un communiqué. Aujourd’hui, les effets du changement climatique sont tels que les effets sur les écosystèmes et l’environnement sont assez terribles. « La chaleur exceptionnelle observée en juin et au début du mois de juillet a coïncidé avec le début du développement du phénomène El Niño, qui devrait continuer à alimenter la chaleur sur terre et dans les océans et entraîner des températures plus extrêmes et des vagues de chaleur marines », a déclaré Christopher Hewitt, directeur des services climatologiques de l’OMM.

Les principaux pays touchés par cette situation climatique ? Le Canada, les États-Unis, le Mexique, l’Asie et l’est de l’Australie. Dans certaines villes, le thermomètre a même déjà dépassé les 40, voire les 45 degrés. C’est le cas de Phoenix, en Arizona, où pendant 16 jours consécutifs, les températures ont dépassé les 43 degrés, avec des températures atteignant 43,9°C samedi et des températures absolument terribles de 46°C sont attendues dans les jours à venir. Mais ce n’est que le début. Selon les scientifiques, les effets de ce phénomène d’El Niño se feront encore plus sentir vers la fin de l’année. « El Niño n’a pas encore vraiment commencé » assurent d’ailleurs les chercheurs. En bref, il va faire chaud, très chaud.