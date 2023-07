Icon of the Seas : ce navire de croisière est incroyable !

Avez-vous déjà entendu parler de l’Icon of the Seas ? C’est le plus gros navire au monde et il se présente à vous. Attention, c’est surprenant !

Depuis quelques semaines, un navire ne cesse de faire parler. Ce bateau, c’est l’Icon of the Seas”. Un navire de croisière, le plus grand au monde, qui est l’œuvre de Royal Caribeean International. Il faut dire que les chiffres sont tout simplement incroyables :

L’Icon of the Seas va mesurer près de 365 mètres ;

Ce bateau va peser 250 800 tonnes, lorsqu’il aura terminé d’être entièrement aménagé !

Son grand départ est attendu pour janvier 2024. Il pourra ainsi accueillir 5 610 passagers et près de 2 350 membres d’équipage. Un projet d’envergure, dont la construction s’est achevée au mois de juin dernier, dans un chantier finlandais. Cet immense bâtiment a ensuite été testé en pleine mer. Interrogé sur le sujet, le président-directeur général de Royal Caribbean International, Michael Bayley, a déclaré à la presse, que ce navire allait pouvoir rejoindre la flotte de la RCI d’ici au mois d’octobre prochain et pourrait être officiellement lancé en 2024.

« Nous le positionnons comme le summum des vacances en famille et lorsque vous prenez du recul et que vous regardez toute l’énergie et le temps qui ont été consacrés à la création de ce navire, c’est époustouflant« , a-t-il notamment expliqué. De son côté, la compagnie s’est fendue d’un communiqué de presse affirmant que sur les premières centaines de kilomètres de test, absolument tout du navire a été testé. Tout s’est déroulé dans les délais prévus par le calendrier.

Un chantier titanesque, ou près de 3.000 personnes se sont relayés tous les jours pour construire les sept piscines et neuf bains à remous, Category 6, le plus grand parc aquatique en mer et ses six toboggans (dont le plus haut toboggan en mer). Quid du prix des tickets ? Pour le moment, nous n’en savons rien. Nous ne connaissons pas non plus le projet de trajet. Cependant, il y a fort à parier que cela devrait tout de même coûter assez cher !