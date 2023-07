Burger King annonce un burger avec 20 tranches de fromage !

Burger King a confirmé le lancement d’un tout nouveau burger. Uniquement disponible en Thaïlande, c’est un Cheeseburger à 20 tranches de fromage !

On le sait, dans le monde du fast-food, il n’est pas rare de voir les mastodontes du secteur se faire la guerre. En première ligne ? McDonald’s et Burger King, tout naturellement. Récemment, le second a d’ailleurs fait une énorme opération de communication, lançant officiellement son tout nouveau cheeseburger (uniquement disponible en Thaïlande). Problème ? Ce “cheese” n’est composé que de fromage. On y dénombre pas moins de 20 tranches. Oui, vous avez bien lu : 20 tranches de fromages et c’est tout : pas de viande, pas de sauce ni même de tranches de cornichons. Un peu sec donc, du moins, c’est ce que tout le monde pensait… Et à raison.

Sur les réseaux sociaux, le géant de la restauration a tout simplement confirmé que tout cela était bel et bien vrai. « Ce n’est pas une blague. C’est pour de vrai », a annoncé l’enseigne sur Twitter ou encore sur son Facebook « Le vrai cheeseburger est plein de saveur pour ceux qui aiment le fromage ». Un burger vendu pour la modique somme de 109 bahts, soit l’équivalent de 4 euros environ. De quoi pousser les gens à se précipiter dans le restaurant le plus proche de chez eux pour s’y essayer. Mais très vite, les internautes se sont exprimés pour faire part de leur mécontentement. Certains ont carrément jeté le burger à la poubelle après deux bouchées seulement.

« C’est nul… C’est horrible. Ce n’est pas vraiment choquant que ce soit mauvais. C’est littéralement un pain à hamburger, 20 tranches de fromage et un pain à hamburger. Il n’y a pas de sauce« , a raconté un blogueur. « C’était aussi révoltant que vous le pensiez : sec, un choc pour le système digestif, et littéralement un millier de calories de fromage fondu inutile. Autre chose : pour un produit appelé ‘vrai cheeseburger’, il n’y a rien de vrai dans le fromage ici« . D’autres se sont demandés ce qu’ils allaient bien pouvoir faire de ce qu’il leur reste. « J’adore le fromage, mais j’ai eu du mal à manger ne serait-ce que la moitié de ce ‘burger’. Peut-être devrais-je faire griller l’autre moitié ? Qu’en pensez-vous ? » a expliqué une personne, tandis qu’une autre s’est posée plus ou moins les mêmes questions. « Je ne vais sûrement pas réessayer. J’aime bien quelques tranches de fromage dans mon hamburger, mais pas autant ».