Aux USA, une attraction est tombée en panne laissant ainsi huit personnes bloquées, la tête en bas, 3h durant. Une sacrée frayeur, on l’imagine !

Depuis quelques jours, le monde des parcs d’attractions est sens dessus dessous. Premièrement, une montagne russe du Forest County Festival, dans le Wisconsin, est tombée en panne. Problème, plusieurs personnes se trouvaient à l’intérieur et tout cela a duré plusieurs heures… En effet, huit individus qui n’avaient qu’une chose en tête (à savoir, s’amuser) se sont retrouvés bloqués pendant trois heures au total, la tête presque en bas, le temps que les autorités ne trouvent un moyen de les faire sortir de leur traquenard.

Les huit amateurs de sensations fortes à bord du Fire Ball sont restés bloqués pendant environ trois heures avant que les pompiers ne parviennent à trouver un moyen de les faire descendre en toute sécurité. Pour information, le Fire Ball est une énorme boucle qui est supposée faire tourner les passagers autour de cette dernière… Avant d’arrêter de fonctionner laissant les huit passagers suspendus la tête en bas au sommet de la boucle. « Tout ce que nous savons, c’est qu’il y a eu un problème mécanique avec le manège qui s’est bloqué en position verticale », a déclaré le capitaine des pompiers Brennan Cook.

« Le manège a été récemment inspecté par l’État du Wisconsin sur place et, à l’heure actuelle, nous n’avons pas d’autres informations. « Les familles sont réunies avec les personnes qui descendent du manège par les sauveteurs et tout le monde semble faire du mieux qu’il peut compte tenu des circonstances« , a-t-il ajouté au milieu de l’opération de sauvetage.” En tout et pour tout, ce sont trois camions-échelles, qui ont été utilisés. Le premier passager est descendu à 15h20, près de 2H après le début du drame, quand le dernier, lui, n’a posé le pied au sol qu’à 17h. Toujours aux USA, un internaute a également filmé une scène selon laquelle le poteau d’une attraction s’est fissuré au moment même ou le train passait dessus. De quoi faire froid dans le dos.