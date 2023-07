USA : pour des « likes », il évite le drame de justesse !

Aux USA, un homme a tout tenté dans le Bryce Canyon, pour avoir des likes sur sa vidéo. Mais les choses auraient pu très mal se finir pour lui !

On le sait, la course aux likes, sur les réseaux sociaux, peut parfois donner lieu à des situations qui, très franchement, méritent qu’on se penche dessus. Récemment, c’est du côté des USA qu’un comportement audacieux et extrêmement dangereux a été noté… Tout ça pour qu’une vidéo suscite le plus de vues possible. Dans cette vidéo, on peut y voir un homme visiter un canyon (semblable à celui du Grand Canyon) mais au lieu de rester tranquille comme tout le monde, ce dernier a sauté par-dessus une barrière.

On a alors l’impression qu’il chute de plusieurs mètres, mais la caméra s’approche et le jeune homme se trouve en fait sur un autre morceau de roche. C’est là que les choses ont failli tourner au drame. Au lieu d’atterrir sur ses pieds et de rester stable, l’homme a perdu l’équilibre et est parti en arrière, glissant de manière assez lente et dramatique le long de la paroi rocheuse poussiéreuse. Le Bryce Canyon est un grand espace naturel avec une différence entre le point le plus haut, et le plus bas, de 240 mètres.

On vous laisse imaginer le résultat d’une telle chute. Heureusement pour lui, l’homme en question s’arrête de glisser au meilleur des moments, à savoir avant complètement chuter. Bien que cette vidéo n’ait heureusement pas abouti à un désastre, les responsables du parc ont dénoncé cette dangereuse cascade et déconseillé à quiconque de s’y essayer. Le porte-parole du parc, Peter Densmore, a déclaré : « Compte tenu du fait que cet incident s’est produit à l’un des points de vue les plus populaires du parc et que des rochers ont été délogés sur la Navajo Loop, très fréquentée, située en contrebas, nous sommes extrêmement reconnaissants qu’il n’y ait pas eu de blessures graves ».

https://www.youtube.com/shorts/pXvjh9ibNvI