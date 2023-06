Dubaï : ce nouveau projet est complètement fou

Du côté de Dubaï, un tout nouveau projet va voir le jour : c’est une grande Palm, comme la Palm Jumeirah, mais en version plus imposante encore.

Vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis, le cheikh Mohammed ben Rachid, vice-président, a confirmé que le projet de nouvelle “Palm”, la Palm Jebel Ali, allait bientôt le voir le jour. Une annonce effectuée directement après de l’agence de presse Wam. Pour rappel, du côté de Dubaï, la folie des grandeurs est réelle. Il y a quelques semaines, nous évoquions ainsi le projet de nouvelle “Lune”, dans laquelle on retrouverait des hôtels, des restaurants et même un grand casino. ici, la Palm Jebel Ali s’intégrerait au grand plan Dubaï 2020, qui est un plan d’investissement conséquent.

Ce projet serait entièrement entrepris par le promoteur immobilier Nakheel, basé à Dubaï. « Nous avons de grandes ambitions pour l’avenir et nous sommes convaincus que nous pouvons transformer notre vision du développement en réalité. Palm Jebel Ali renforcera encore notre infrastructure urbaine et consolidera l’émergence de la ville comme l’une des principales métropoles du monde. Ce nouveau projet révolutionnaire reflète notre plan de développement stratégique axé sur l’amélioration de la qualité de vie et du bonheur des résidents. » a notamment déclaré le cheikh Mohammed.

Selon lui, Dubaï est entré dans une toute nouvelle phase de développement. Après l’essor et le boom économique, place est désormais faite à l’innovation ainsi qu’à la créativité. L’objectif ? Proposer un avenir meilleur à toute la population locale. La Palm Jebel Ali sera d’une superficie de 13.4km², soit deux fois plus que la Palm Jumeirah. Un projet qui offrira à Dubai, 110km de littoral supplémentaire, permettant 35.000 familles de s’implanter sur place. Ajoutons à cela, 80 hôtels, des restaurants et des entreprises du secteur touristique et vous obtenez un sacré projet. « Palm Jebel Ali sera le reflet de l’esprit, de l’énergie et de la vitalité de Dubaï en tant que communauté riveraine florissante, prospère et durable. »