Incroyable : il termine un Iron Man à 80 ans !

Pour une telle forme, à 80 ans, on signe tous les jours. En effet, George Husle a mis tout le monde d’accord en terminant un Iron man. Une sacrée performance !

Une forme olympique. En effet, George Hulse, 80 ans, a réussi à terminer son Iron Man Asia-Pacific, de 226 km, en près de 16 heures ! Une performance majeure pour cet octogénaire, qui a tout simplement émerveillé toutes les personnes qui se trouvaient avec lui. Son épreuve a commencé par de la natation. Husle a dû nager pendant 3.9 km. En tout et pour tout, cela lui a pris 1h, 30 mn et 44 secondes. Notre ami George a ensuite pédalé sur une belle distance, en direction de port Douglas, sur une période de… 7 heures, 47 minutes et 9 secondes.

Ce dernier s’est ensuite arrêté le temps de 11 minutes, afin de reprendre son souffle. Un break de 11 minutes, pour terminer par un marathon de plus de 42km, qu’il a terminé en l’espace de 6h, 38mn et 49 secondes. Comme vous pouvez l’imaginer, son passage sur la ligne d’arrivée a été marqué par une incroyable salve d’applaudissements. Épuisé, mais visiblement très heureux et très fier d’en avoir fini avec cet enfant, George s’est ensuite assis dans un fauteuil roulant.

Sur place, les spectateurs ont eu du mal à s’en remettre. « Quelle légende ! « Quelle légende ! Donnez à ce type-là plus grande médaille et une ovation lors de la cérémonie de remise des médailles. Franchement. Quel homme remarquable ! ». Une autre personne a ajouté, « Il n’y a personne comme George. Il est une source d’inspiration pour les autres depuis des décennies ». La course a été marquée par la victoire de Braden Currie, néo-zélandais, qui a remporté l’événement en l’espace de 7h, 50mn et 11 secondes ! Une performance tout simplement exceptionnelle, pour de telles distances. L’Iron Man est vraiment un monde à part et le terminer aussi rapidement est un exploit… Mais le terminer à 80 ans est encore plus dingue !