Tatouage : il se tattoo ses lunettes sur le visage

En Italie, un homme s’est fait tatouer une paire de lunettes sur le visage, après qu’il ait remarqué qu’il oubliait tout le temps les siennes. Une drôle de décision.

Oublier ses lunettes, ça arrive à pas mal de monde. Mais pour y remédier, un jeune homme a décidé d’opter pour une solution plutôt… Radicale. En effet, ce dernier s’est rendu chez une tatoueuse italienne, Gipsyg Tattooer (qui est également une star de TikTok). La raison ? Vous commencez à comprendre où on veut en venir… En effet, ce jeune homme s’est tout simplement fait tatouer des lunettes sur le visage. La tatoueuse a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux, qui a été regardée plus de 15 millions de fois (à l’heure où ces quelques lignes sont écrites).

« Si vous perdez toujours vos lunettes, faites comme lui [et] tatouez-les » a-t-elle ajouté en commentaire. Or, la vidéo n’a pas été super bien accueillie. En effet, la grande majorité des commentaires provient de personnes qui se demandées pourquoi. « Je prie pour que ce soit une blague » a écrit un internaute, tandis qu’un autre a ajouté : « S’il vous plaît, dites-moi que ce n’est pas réel. Ce n’est pas possible. S’il vous plaît, dites juste que c’est une blague pour que je puisse dormir ».

Beaucoup ont dont partagé leur surprise. Mais d’autres ont également prié et demandé à la tatoueuse de leur avouer que tout cela n’est autre qu’un simple fake. « C’est forcément un faux ! Son visage n’est même pas rouge à cause de l’aiguille et aucun gel n’a été appliqué. C’est certainement un Sharpie ou quelque chose comme ça » pouvait-on lire sur le sujet. Et il est vrai que cela peut être à confusion. Pour autant, ce ne serait pas la première fois que cela arrive. Un Gallois, originaire de Swansea, s’était fait tatouer des lunettes de soleil sur la bouche à l’occasion d’un enterrement de vie de garçon. Il a passé deux ans à se les faire enlever.

« En me réveillant le lendemain matin, j’ai cru que quelqu’un avait utilisé un marqueur permanent sur mon visage. Lorsque je suis rentré chez moi, j’ai évidemment été l’objet de nombreux regards, mais je me suis habitué au tatouage et j’ai décidé de ne pas m’en débarrasser ». Ce n’est qu’après une nouvelle soirée arrosée, dans un bar, et de nombreuses moqueries, qu’il a pris conscience de son geste. « Le lendemain matin, j’ai vraiment commencé à penser à ce que pensaient ma famille et mes amis », a-t-il déclaré. « Je ne voulais pas qu’ils soient gênés lorsqu’ils sortaient avec moi, alors j’ai décidé sur-le-champ de le faire enlever ».