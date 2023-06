Saut à l’élastique : il évite le drame d’une vie

En Thaïlande, un homme a sauté à l’élastique. Il a failli passer à côté d’un drame absolument terrible. Heureusement pour lui, tout s’est bien terminé.

C’est le cauchemar de pas mal de monde. En effet, vous êtes vous déjà imaginé faire du saut à l’élastique ou du parachute et voir que la toile ou l’élastique qui est supposé vous maintenir en vie ne fonctionne pas ? Et bien c’est ce qui est arrivé à notre ami Mike, un touriste hongkongais de 39 ans, qui s’est rendu en Thaïlande le temps de quelques jours. Amateur de sensations fortes, ce dernier a effectué un incroyable plongeon depuis une plateforme située 10 étages au-dessus du sol.

Du haut de sa plateforme, Mike s’élance. Mais les choses ont bien failli tourner au drame pour cet homme. En effet, la corde de l’élastique s’est tout simplement rompue. Heureusement pour lui, tout va bien. En effet, celle-ci a craqué quelques secondes seulement avant qu’il n’atteigne l’étendue d’eau qui se trouvait en contrebas. Pour CNN, Mike raconte son histoire « J’ai atterri sur le côté gauche, donc les blessures étaient plus graves ».

Recouvert de bleu et d’ecchymoses, ce dernier affirme que « c’était comme si quelqu’un m’avait frappé violemment.” La scène s’est déroulée au parc Changthai Thappraya Safari Adventure, situé dans la région nord-ouest de Pattaya. « C’était très haut, alors j’ai fermé les yeux. J’avais l’intention de rouvrir les yeux quand je rebondirais », explique Mike. « J’ai réalisé que la corde s’était rompue lorsque j’ai ouvert les yeux et que j’étais entouré d’eau.” ajoute-t-il, expliquant que ses amis lui avaient lancé un défi et qu’il avait tout simplement accepté de le faire.

Mike a finalement réussi à nager jusqu’à la rive. Le parc a remboursé le coût du saut et a payé les radiographies et les échographies en Thaïlande. Nithit Intim, le fondateur du parc, a de son côté, avoué que c’était la première fois qu’il voyait la corde se rompre. « Après la rupture du cordon, notre personnel l’a immédiatement sorti de l’eau et lui a demandé s’il allait bien. Il a dit qu’il se sentait un peu blessé. Nous l’avons donc emmené à l’hôpital ». Finalement, plus de peur que de mal.