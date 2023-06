Ce qu’a fait ce TikTokeur va vous rendre dingue !

David Baerten est un TikTokeur bien connu en Belgique. Problème, sa dernière idée n’a, semble-t-il, pas du tout (mais alors pas du tout) fait l’unanimité.

C’est une idée que beaucoup qualifieront de ridicule. En effet, dans la course aux likes, certains sont tout simplement prêts à tout… À commencer par David Baerten ! Ce créateur de contenu pour TikTok a récemment fait le buzz en faisant croire à toute sa famille qu’il était mort. Un enterrement a alors été organisé. Son but ? Faire comprendre à tout le monde, l’importance de rester en contact. « Ce que je vois dans ma famille me blesse souvent », a déclaré Baerten au Times. « Je ne suis jamais invité à quoi que ce soit. Personne ne me voit. Nous nous sommes tous éloignés les uns des autres. Je ne me suis pas senti apprécié ».

Ainsi, pour leur donner une leçon de vie, Baerten a décidé de mettre les petits plats dans les grands. L’idée ? Faire comprendre à tout le monde qu’il ne faut pas attendre que quelqu’un parte pour lui témoigner son amour. Résultat, tout s’est mis en place. Sur les réseaux sociaux, la propre fille de Baerten a partagé un hommage, lançant « Repose en paix papa. Je ne cesserai jamais de penser à toi. Pourquoi la vie est-elle si injuste ? Pourquoi toi ? Tu allais être grand-père et tu avais encore toute la vie devant toi. Je t’aime ! Nous t’aimons ! Nous ne t’oublierons jamais. »

L’enterrement (enfin le faux) a ensuite eu lieu près de Liège, en Belgique. Alors que la cérémonie se déroulait normalement, ce dernier a surpris tout son monde en arrivant avec une équipe de tournage… Via l’hélicoptère. Lorsque ce dernier est sorti de l’hélicoptère, de nombreux membres de sa famille se sont rués sur lui pour le saluer et le serrer dans leurs bras, et beaucoup d’entre elles semblaient submergées par l’émotion. Une scène qui a suscité beaucoup d’indignation chez les internautes, qui fustigent Baerten, ses idées et la nouvelle course aux likes, qui nous offre tout et n’importe quoi comme situation.