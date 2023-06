En Équateur, une femme a été déclarée morte et devait être enterrée. Mais celle-ci est revenue à la vie, au dernier moment, suscitant la surprise !

C’est une histoire assez surréaliste qui a le don de surprendre. En effet, une femme âgée de 76 ans a été retrouvée vivante, en “bonne santé”, en train de respirer… Alors qu’elle se trouvait dans son cercueil et qu’elle était sur le point d’être enterrée. Cette femme, c’est Bella Montoya. Celle-ci a été considérée comme étant morte après avoir subi une violente attaque cérébrale. D’ailleurs, son certificat de décès est on ne peut plus clair, puisqu’il indique qu’elle a subi un « arrêt cardio-respiratoire dû à une maladie cérébrovasculaire non spécifiée ».

Naturellement, ses proches ont rapidement pris la décision d’organiser des funérailles, pour permettre à cette Équatorienne d’origine, d’avoir une belle fin. Elle a passé plusieurs heures dans son propre cercueil pendant la veillée funèbre. Mais au moment de procéder à l’enterrement, celle-ci a commencé à donner des signes de vie… À la plus grande surprise de tout le monde, comme vous pouvez l’imaginer.

Le fils de Bella, Gilbert Balberán, a déclaré au journal local El Universo : « Ma mère a commencé à bouger la main gauche, à ouvrir les yeux, la bouche. Elle faisait des efforts pour respirer ». Sur les réseaux sociaux, on peut voir que tout le monde se rassemble autour de la vieille dame alors que certains appellent les services de secours pour qu’ils viennent voir comment se sent Bella et surtout, qu’ils l’emmènent à l’hôpital. D’ailleurs, les pompiers et médecins ont vite réussi à repérer des signes vitaux.

Aujourd’hui, Bella se trouve en soins intensifs. « Le médecin qui m’a dit à midi que ma mère était morte ne se trouvait pas dans l’établissement », explique-t-il son fils, toujours sous le choc. Sa mère est actuellement sous oxygène et est traitée, jusqu’à ce qu’elle se sente mieux et qu’elle puisse finalement sortir de l’hôpital. Le ministère équatorien de la Santé va enquêter sur l’incident et tenter de comprendre comment une femme a pu être déclarée morte alors qu’elle était encore en vie.